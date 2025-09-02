СБУ стало на захист свого співробітника Вітюка, якому НАБУ і САП оголосили підозру

Служба безпеки відреагувала на підозру своєму співробітникові, бригадному генералу Служби безпеки України Іллі Вітюку від НАБУ і САП.
Як ідеться у повідомленні пресслужби, СБУ «сприймає такі дії, як відповідь на обґрунтоване затримання Службою кількох співробітників Національного антикорупційного бюро наприкінці липня цього року».
«Нагадаємо, що нещодавно СБУ викрила на торгівлі з РФ (ст. 111-2 ККУ) одного з керівників міжрегіональних управлінь НАБУ, а іншого співробітника Бюро – затримала за державну зраду та передачу інформації до РФ (ст. 111 ККУ). На переконання СБУ, оголошення підозри І. Вітюку з боку Національного антикорупційного бюро та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури є помстою з боку НАБУ та САП за те, що Служба безпеки України ефективно протидіє російському впливу на державні органи та викрила кількох співробітників Бюро на вчиненні злочинів», - ідеться в заяві спецслужби.
СБУ вважає, що Вітюк отримав підозру після резонансних затримань представників НАБУ, при цьому відповідне кримінальне провадження відкрили майже півтора роки тому.
«За цей час співробітники НАБУ й САП не змогли зібрати переконливу доказову базу, яка б підтвердила незаконне збагачення та недостовірне декларування, котре інкримінується І. Вітюку. Зокрема, приводом для відкриття кримінального провадження стала наявність квартири у його родини, яка нібито придбана за заниженою ціною за кошти, котрі нібито не було одержано в законний спосіб», - зазначили у спецслужбі.
СБУ заявила, що експертизи спростували купівлю житла за заниженою ціною, НАЗК після проведення перевірок не знайшло ознак незаконного збагачення в родини Вітюка, а покази численних свідків, які «попри тиск з боку слідства, спростовують версію сторони обвинувачення». Також Служба безпеки наголосила, що Вітюк «робить важливий внесок у захист країни» і перелічила його операції. Спецслужба звинуватила антикорупційні органи у «вибірковому правосудді». «Зі свого боку, в тих кримінальних провадженнях, які стосуються співробітників НАБУ, СБ України й надалі працюватиме винятково у правовому полі, спираючись на ґрунтовну доказову базу та норми закону», - запевнила СБУ.
- 2 вересня НАБУ і САП повідомили, що викрили посадовця Служби безпеки України з-поміж вищого офіцерського складу на незаконному збагаченні та декларуванні недостовірної інформації.
- Слідство встановило, що у грудні 2023 року підозрюваний придбав квартиру за 21,6 млн грн та оформив її на члена сім’ї. При цьому за договором її вартість становить 12,8 млн грн.
- Власниця майна вказала, що заробила гроші як ФОП, при цьому САП заявляє, що на рахунки підприємиці дійсно надходили кошти за начебто надання юридичних та консалтингових послуг, але вони поступали від особи, яку підозрюють у заволодінні коштами Укрзалізниці.