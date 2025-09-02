СБУ стало на захист свого співробітника Вітюка, якому НАБУ і САП оголосили підозру

Служба безпеки відреагувала на підозру своєму співробітникові, бригадному генералу Служби безпеки України Іллі Вітюку від НАБУ і САП.

Як ідеться у повідомленні пресслужби, СБУ «сприймає такі дії, як відповідь на обґрунтоване затримання Службою кількох співробітників Національного антикорупційного бюро наприкінці липня цього року».

«Нагадаємо, що нещодавно СБУ викрила на торгівлі з РФ (ст. 111-2 ККУ) одного з керівників міжрегіональних управлінь НАБУ, а іншого співробітника Бюро – затримала за державну зраду та передачу інформації до РФ (ст. 111 ККУ). На переконання СБУ, оголошення підозри І. Вітюку з боку Національного антикорупційного бюро та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури є помстою з боку НАБУ та САП за те, що Служба безпеки України ефективно протидіє російському впливу на державні органи та викрила кількох співробітників Бюро на вчиненні злочинів», - ідеться в заяві спецслужби.

СБУ вважає, що Вітюк отримав підозру після резонансних затримань представників НАБУ, при цьому відповідне кримінальне провадження відкрили майже півтора роки тому.

«За цей час співробітники НАБУ й САП не змогли зібрати переконливу доказову базу, яка б підтвердила незаконне збагачення та недостовірне декларування, котре інкримінується І. Вітюку. Зокрема, приводом для відкриття кримінального провадження стала наявність квартири у його родини, яка нібито придбана за заниженою ціною за кошти, котрі нібито не було одержано в законний спосіб», - зазначили у спецслужбі.

СБУ заявила, що експертизи спростували купівлю житла за заниженою ціною, НАЗК після проведення перевірок не знайшло ознак незаконного збагачення в родини Вітюка, а покази численних свідків, які «попри тиск з боку слідства, спростовують версію сторони обвинувачення». Також Служба безпеки наголосила, що Вітюк «робить важливий внесок у захист країни» і перелічила його операції. Спецслужба звинуватила антикорупційні органи у «вибірковому правосудді». «Зі свого боку, в тих кримінальних провадженнях, які стосуються співробітників НАБУ, СБ України й надалі працюватиме винятково у правовому полі, спираючись на ґрунтовну доказову базу та норми закону», - запевнила СБУ.