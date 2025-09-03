Унаслідок ударів по столиці – 23 убитих і десятки поранених. Зруйновані і пошкоджені житлові будинки (доповнено)
Зеленський: Росія відкидає будь-які спроби завершити війну і хоче продовжити бойові дії

Зеленський наголосив на посиленні ресурсів для оборони України.

Володимир Зеленський
Фото: Пресслужба Володимира Зеленського

Основним сценарієм для Росії є продовження війни, про це свідчать масовані обстріли, зокрема й атака у нчі на 3 вересня.

Про це президент Володимир Зеленський заявив під час спільного брифінгу з Прем’єр-міністеркою Данії Метте Фредеріксен, пише Укрінформ.

"Минулої ночі Росія здійснила ще один масований удар, використавши майже 500 дронів і понад 20 ракет. Переважно цієї ночі були балістичні ракети, і такі удари вже стали регулярними, вони відбуваються по кілька разів на тиждень. Це є чітким сигналом, що Росія відкидає будь-які спроби завершити війну і хоче продовжити бойові дії. Ми маємо виходити з того, що наразі це основний сценарій для Росії", — наголосив президент Зеленський.

Глава держави також зазначив, що розпочалася предметна розмова із партнерами щодо двох аспектів — оборони України зараз, поки триває війна, і оборони в майбутньому, яка передбачає безпекові гарантії, яких потребує Україна.

  • У ніч на 3 вересня росіяни масовано атакували Україну ударними безпілотниками. Ворог вчергове цілив у об’єкти цивільної критичної інфраструктури.
