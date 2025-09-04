Росіяни завдали ракетного удару по Одещині: пошкоджені склади із зерном, є поранений

Російські окупанти атакували балістикою Білгород-Дністровський район Одещини. Унаслідок удару одна людина постраждала, пошкоджені складські приміщення із зерном.

Про це повідомляє прокуратура Одеської області. "За процесуального керівництва Білгород-Дністровської окружної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактами вчинення воєнних злочинів (ч. 1 ст. 438 КК України)", — ідеться у повідомленні.

Фото: прокуратура Одеської області

Як відомо, сьогодні росіяни здійснили обстріл двома балістичними ракетами Білгород-Дністровського району Одещини.

Унаслідок атаки пошкоджен складські приміщення із зерном фермерського господарства. Також постраждала одна цивільна особа. Наразі 53-річного чоловіка госпіталізували до лікарні.

На місці працюють прокурори спільно зі співробітниками поліції та СБУ.