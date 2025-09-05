Виїзд за кордон до 22 років. Чому це рішення викликає чимало побоювань
Командувач Сил безпілотних систем підтвердив удар по Рязанському НПЗ і Луганській нафтобазі

Також СБС атакували нафтовий об'єкт у Луганську. 

Командувач Сил безпілотних систем підтвердив удар по Рязанському НПЗ і Луганській нафтобазі
Роберт Бровді та Андрій Клименко
Фото: Роберт Бровді

Командувач Сил безпілотних систем Роберт Бровді ("Мадяр") підтвердив удар по Рязанському НПЗ та Луганській нафтобазі. По заводу в Росії вдарили 14 полк СБС спільно з Силами спеціальних операцій, Головним управлінням розвідки та іншими складовими Сил оборони.

Луганську нафтобазу атакував 14 полк СБС. "Мадяр" нагадав, що Рязанський НПЗ є найкрупнішим нафтопереробним заводом Росії.

"Бензин хробачий стає рідиною дефіцитною, а газ та нафта – швидкозгореними", – прокоментував він.

Цієї ночі росіяни скаржилися на вибухи в районі НПЗ. Атаки по нафтопереробці дають результати: в деяких регіонах Росії уже виник дефіцит пального. Більше на цю тему читайте в матеріалі "Ще краще, ніж удари по НПЗ. Україна знайшла вразливе місце російської нафтопереробки".
﻿
