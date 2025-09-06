Білий дім: Трамп “не радий, але не здивований” нападом на Київ
Духівник Трампа заявив, що у президента США закінчилось терпіння щодо Путіна

"Або мирна угода, або ескалація проти Кремля".

Духівник Трампа заявив, що у президента США закінчилось терпіння щодо Путіна
Пастор Марк Бернс
Фото: Зоряна Стельмах

Американський пастор-євангеліст Марк Бернс, якого називають "духівником Трампа", пригрозив Росії наслідками через те, що у президента США "закінчилося терпіння щодо Путіна".

Як пише "Фокус", клірик порівняв дії Кремля з нацистською Німеччиною та закликав керівництво Росії "мати здоровий глузд та сісти за стіл переговорів з президентами США та України".

Бернс вважає, що у Трампа вже немає бажання і далі чекати відповідних кроків з боку Москви, тому на Путіна чекає ультиматум "або мирна угода, або ескалація проти Росії".

Пастор також висловив переконання, що метою Путіна є відновлення СРСР, і в разі захоплення України агресія Кремля поширилася б на Молдову, Грузію та балтійські країни.
