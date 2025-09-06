У Львові вбили Андрія Парубія. Нападник втік
ГоловнаСуспільствоВійна

Сьогодні на фронті вже відбулося 68 бойових зіткнень

Майже половина боїв пройшли на Покровському напрямку. 

Сьогодні на фронті вже відбулося 68 бойових зіткнень
Війна з РФ
Фото: Генштаб

Сьогодні, 6 вересня, станом на 16:00 на фронті вже відбулося 68 бойових зіткнень.

Про це повідомив Генштаб.

Сьогодні від вогню ворожої артилерії постраждали громади прикордонних населених пунктів, зокрема Сеньківка, Янжулівка у Чернігівській області; Нововасилівка, Нова Гута, Хлібороб, Фотовиж, Товстодубове, Бачівськ, Бобилівка, Біла Береза, Бунякине, Гірки на Сумщині. Авіація агресора завдала авіаудару в районі населеного пункту Грем'яч.

На Північно–Слобожанському і Курському напрямках від початку доби відбулося три бойові зіткнення, з яких одне триває. Крім того, ворог завдав 8 авіаударів, скинувши 20 керованих авіабомб, а також здійснив 80 обстрілів позицій наших військ та населених пунктів.

На Південно–Слобожанському напрямку Сили оборони відбили одну атаку ворожих військ, ще три бойові зіткнення тривають дотепер. Ворог намагається просунутися в районах Вовчанська, Амбарного та в напрямку Нововасилівки.

На Куп’янському напрямку російські окупанти один раз без успіху намагалися прорвати нашу оборону в районі Куп’янська.

На Лиманському напрямку загарбницька армія здійснила сім атак на позиції українських підрозділів поблизу населених пунктів Греківка, Карпівка, Колодязі та у бік Шандриголового і Дерилового. Три бойові зіткнення тривають.

На Сіверському напрямку Сили оборони відбили чотири атаки, ще п’ять бойових зіткнень тривають. Загарбницькі підрозділи намагалися просунутись поблизу Серебрянки, Григорівки, Переїзного та у напрямку Дронівки.

На Краматорському напрямку противник один раз атакував позиції наших оборонців в напрямку населеного пункту Бондарне.

На Торецькому напрямку ворог здійснив три штурмові дії у районах Русиного Яру, Полтавки та в напрямку Плещіївки.

На Покровському напрямку російські загарбники здійснили 34 спроби потіснити наших захисників із займаних позицій у районах населених пунктів Шахове, Новоекономічне, Миролюбівка, Промінь, Лисівка, Котлине, Удачне, Дачне та у напрямку Мирнограду, Родинського, Покровська, Звірового, Молодецького, Новопавлівки, Філії. Сили оборони стримують натиск і відбили вже 32 атаки противника, два бойові зіткнення тривають.

На Новопавлівському напрямку ворог намагався прорвати оборону наших захисників у районах населених пунктів Зелений Гай, Шевченко, Комишуваха та у бік Філії, Новоселівки. Наші воїни відбили сім ворожих штурмів, ще одна атака триває.

На Оріхівському напрямку Сили оборони відбили одну атаку загарбників у бік Степногірська.

На Придніпровському напрямку авіація агресора завдала авіаудару в районі населеного пункту Одрадокам’янка.На Гуляйпільському напрямку ворог наступальних дій не проводив.

На решті напрямків – без особливих змін.
﻿
