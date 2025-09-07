Росія влаштувала атаку дронами й ракетами. Лунали вибухи в Києві та інших регіонах

У Святошинському районі є дані про пожежу.

Росія вночі 7 вересня влаштувала чергову повітряну атаку. Повітряні сили повідомили про запуск великої кількості дронів на різні регіони.

Вибухи лунали й у Києві, повідомила міська влада. Відомо про наслідки вже в кількох районах.

Мер Віталій Кличко спершу написав про загоряння авто в Святошинському районі.

Там, за даними Кличка, є дані і про загоряння на верхньому поверсі 16-поверхового будинку. У КМВА повідомили, що інформація про пошкодження стосується і 16-, і 9-поверхового будинку, згодом це написав і Кличко.

”По ворожих цілях в повітряному просторі столиці продовжують працювати розрахунки ППО. Ударні дрони фіксуються в різних частинах міста. Закликаємо не ігнорувати загрозу та перебувати в укриттях!” – повідомила Київська міська військова адміністрація близько 3:30.

Згодом Кличко розповів, що пошкодження є і в Дарницькому районі. Там, за попередніми даними, уламки пошкодили чотириповерховий будинок.

Під ударом й інші регіони. Влада Кривого Рогу повідомила про атаку як дронів, так і ракет. Вибухи лунали і в Одесі та Запоріжжі.