Зеленський відреагував на запрошення Путіна до Москви
“Тихий” вбивця: чому можемо не помічати свій підвищений тиск, чим ризикуємо, коли можна обійтися без ліків, а коли – ні
Трамп назвав "фігнею і показухою" заяви Лаврова про Зеленського
Білий дім: Трамп “не радий, але не здивований” нападом на Київ
Глава МЗС Туреччини заявив, що Росія відмовилася від планів взяти під повний контроль чотири українські області
​Кримські цілі
Виїзд за кордон до 22 років. Чому це рішення викликає чимало побоювань
Думаєте про лазерну корекцію зору? Пояснюємо, кому і коли можна, які протипокази і чи може впасти зір після
У Львові вбили Андрія Парубія. Нападник втік
Війна

Росія влаштувала атаку дронами й ракетами. Лунали вибухи в Києві та інших регіонах

У Святошинському районі є дані про пожежу.

Росія влаштувала атаку дронами й ракетами. Лунали вибухи в Києві та інших регіонах
Мобільна група ППО
Фото: Генштаб

Росія вночі 7 вересня влаштувала чергову повітряну атаку. Повітряні сили повідомили про запуск великої кількості дронів на різні регіони. 

Вибухи лунали й у Києві, повідомила міська влада. Відомо про наслідки вже в кількох районах.

Мер Віталій Кличко спершу написав про загоряння авто в Святошинському районі.

Там, за даними Кличка, є дані і про загоряння на верхньому поверсі 16-поверхового будинку. У КМВА повідомили, що інформація про пошкодження стосується і 16-, і 9-поверхового будинку, згодом це написав і Кличко.

”По ворожих цілях в повітряному просторі столиці продовжують працювати розрахунки ППО.  Ударні дрони фіксуються в різних частинах міста. Закликаємо не ігнорувати загрозу та перебувати в укриттях!” – повідомила Київська міська військова адміністрація близько 3:30.

Згодом Кличко розповів, що пошкодження є і в Дарницькому районі. Там, за попередніми даними, уламки пошкодили чотириповерховий будинок.

Під ударом й інші регіони. Влада Кривого Рогу повідомила про атаку як дронів, так і ракет. Вибухи лунали і в Одесі та Запоріжжі.
