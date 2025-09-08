Пошкоджено також ТЦ і фітнес-клуб.

Вночі російська армія атакувала дронами промислове підприємство в Київській області. Там спалахнула пожежа, рятувальники вже її побороли.

Загиблих і поранених немає, повідомили в ДСНС. Крім підприємства, постраждали й інші об’єкти.

“Вибуховою хвилею також пошкоджено будівлі торгівельного центру та фітнес-клубу в Обухівському районі”, – йдеться у повідомленні.

Голова ОВА Микола Калашник повідомив, що внаслідок атаки низка населених пунктів сьогодні і завтра буде без газопостачання.

"У зв’язку з цим у восьми населених пунктах району 8 та 9 вересня буде відсутнє газопосточання. Йдеться про абонентів Козина, Жуківців, Українки, Плютів, Верем’я, Халеп’я, Трипілля та Щербанівки. Загалом газопостачання буде відключено для 8093 абонентів", – сказав він.

Фото: ДСНС України в Київській області Атака 8 вересня

Фото: ДСНС України в Київській області Рятувальники ліквідували пожежу

Фото: ДСНС України в Telegram Наслідки удару по Київській області

Сьогодні вночі ворог бив по об’єкту теплогенерації в Київській області.

Загалом росіяни запустили 142 дрони. Є влучання 26 з них в семи локаціях, падіння уламків ще в одній.



