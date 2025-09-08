Пропутінська оперна співачка Анна Нетребко повертається на сцену Королівської опери в Лондоні
​Кримські цілі
У Львові вбили Андрія Парубія. Нападник втік
Спроби заспокоїти Путіна не мають сенсу, ‒ Туск про атаку РФ на урядову будівлю у Києві
Зеленський відреагував на запрошення Путіна до Москви
“Тихий” вбивця: чому можемо не помічати свій підвищений тиск, чим ризикуємо, коли можна обійтися без ліків, а коли – ні
Думаєте про лазерну корекцію зору? Пояснюємо, кому і коли можна, які протипокази і чи може впасти зір після
Трамп назвав "фігнею і показухою" заяви Лаврова про Зеленського
Білий дім: Трамп “не радий, але не здивований” нападом на Київ
Війна

Ворог атакував промисловість у Київській області. Низці населених пунктів відключили газ

Пошкоджено також ТЦ і фітнес-клуб. 

Вночі російська армія атакувала дронами промислове підприємство в Київській області. Там спалахнула пожежа, рятувальники вже її побороли. 

Загиблих і поранених немає, повідомили в ДСНС. Крім підприємства, постраждали й інші об’єкти. 

“Вибуховою хвилею також пошкоджено будівлі торгівельного центру та фітнес-клубу в Обухівському районі”, – йдеться у повідомленні. 

Голова ОВА Микола Калашник повідомив, що внаслідок атаки низка населених пунктів сьогодні і завтра буде без газопостачання.

"У зв’язку з цим у восьми населених пунктах району 8 та 9 вересня буде відсутнє газопосточання. Йдеться про абонентів Козина, Жуківців, Українки, Плютів, Верем’я, Халеп’я, Трипілля та Щербанівки. Загалом газопостачання буде відключено для 8093 абонентів", – сказав він.

Атака 8 вересня
Фото: ДСНС України в Київській області
Атака 8 вересня

Рятувальники ліквідували пожежу
Фото: ДСНС України в Київській області
Рятувальники ліквідували пожежу

Наслідки удару по Київській області
Фото: ДСНС України в Telegram
Наслідки удару по Київській області

  • Сьогодні вночі ворог бив по об’єкту теплогенерації в Київській області. 
  • Загалом росіяни запустили 142 дрони. Є влучання 26 з них в семи локаціях, падіння уламків ще в одній. 
