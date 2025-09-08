Уночі Росія атакувала українців 142 дронами. Є влучання в 7 локаціях

Збити і подавити вдалось 112 БпЛА, станом на ранок боротьба тривала.

У ніч на 8 вересня, починаючи з 22:00, армія Росії атакувала українців 142 ударними БпЛА типу Shahed, Гербера та безпілотниками інших типів. Запуск провела з Криму та російських напрямків Брянськ, Орел, Приморсько-Ахтарськ.

Понад 110 безпілотників – це “шахеди”. Зафіксовано влучання 26 ударних БпЛА в 7 локаціях, падіння уламків – ще в одному місці, повідомили Повітряні сили.

“За попередніми даними, станом на 08.30, протиповітряною обороною збито/подавлено 112 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера та дронів інших типів на півночі, півдні, сході та в центрі країни” – йдеться у повідомленні.

Станом на 8:46 декілька ворожих БпЛА залишалися в повітрі.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Фото: Повітряні сили в Telegram



