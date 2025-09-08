НАБУ прокоментувало дані СБУ про підозрюваного в держзраді співробітника

Бюро стверджує, що всі вказані факти передачі інформації ним до ексохоронця Віктора Януковича стосувалися періоду до того, як він прийшов до них працювати.

Національне антикорбюро прокоментувало інформацію СБУ про свого співробітника підрозділу “Д-2”, який, за даними слідства, є російським агентом і входить до тієї ж мережі, що й раніше викриті генерал Служби безпеки Валерій Шайтанов та військовий Нацгвардії. У Бюро стверджують, що всі викладені слідчими факти стосуються періоду до того, як він почав у них працювати.

В НАБУ запевнили, що підтримують виняткову важливість виявлення російських агентів у лавах усіх без винятку правоохоронних органах України. Водночас Бюро виступає за дотримання всіх встановлених законом процедур.

“Наголошуємо, що оприлюднені СБУ докази кримінальних правопорушень вказаного співробітника стосуються подій, що відбулись задовго до початку його роботи у НАБУ. Будь-якої іншої інформації щодо його злочинних дій під час роботи у підрозділі «Д-2» НАБУ наразі не надавалось. Крім того, на офіційний запит НАБУ очікує усі наявні у СБУ матеріали справи щодо вказаного співробітника”, – йдеться у повідомленні.

До СБУ також направили запит на проведення допиту цього співробітника, оскільки вони потрібні Бюро для завершення службового розслідування.

Співробітник НАБУ, підозрюваний в держзраді, це Віктор Гусаров. Сьогодні йому переглядали запобіжний захід і залишили його під вартою. Перед засіданням СБУ оприлюднила нові дані, згідно з якими Гусаров передавав інформацію колишньому охоронцю Віктора Януковича – Дмитра Іванцова, який зараз працює у ФСБ. За матеріалами справи, він здійснив понад 60 епізодів передачі інформації з обмеженим доступом колишньому заступнику керівника охорони Януковича.

Працівнику НАБУ інкримінують державну зраду та втручання в роботу інформаційних систем. Під вартою він перебуває з липня – його, а також ще одного співробітника Бюро, Руслана Магамедрасулова, затримали якраз перед тим, як Верховна Рада позбавила антикорупційні органи незалежності.

В НАБУ, коментуючи підозру, говорили, що керівництво СБУ передало їм дані про цього співробітника ще давно, і перевірка не виявила, що він небезпечний. Гусаров до НАБУ працював у МВС. Листування стосується 2012-2015 років, однак в СБУ підкреслювали, що ексохоронець Януковича поїхав до Криму ще в 2014 і там вступив до лав ФСБ. За їхніми словами, інформувати Іванцова він продовжив і після 2014 року, тобто після того як він відкрито перейшов на бік Росії.

"Надавати Іванцову потрібну інформацію він продовжив і після 2014 року, коли поплічник Януковича відкрито перейшов на бік ворога. Це підтверджується, зокрема, законспірованим листуванням, яке фігуранти відновили буквально через три дні після фейкового референдуму про «приєднання» Криму до рф", – повідомили в СБУ.