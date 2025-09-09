Зеленський: Путін розцінює недостатній тиск світу як дозвіл воювати

Російський диктатор Володимир Путін не відчуває достатньо сильної реакції на свої обстріли України і сприймає це як дозвіл для продовження війни.

Про це заявив Володимир Зеленський у вечірньому відеозверненні 9 вересня, коментуючи атаку РФ на селище Ярова Донецької області.

«Росіяни продовжують вбивати, і жахливо, що немає достатньо сильної реакції глобальних суб’єктів. Саме це Путін сприймає як дозвіл воювати далі – якщо немає сильного тиску, якщо немає достатньо сильних дій у відповідь. Російська економіка, російська держава мають відчувати біль щоразу, коли вбивають, щоразу, коли завдають таких ударів», - наголсоив глава держави.

Президент нагадав, що «ще із цього лютого росіяни відмовляються від усіх пропозицій припинення вогню».

«Тижнями Росія не може – і не хоче – сказати щось конкретне у відповідь Сполученим Штатам Америки про формат зустрічі лідерів. Росія вкладається у війну й тільки у війну. Сила потрібна у відповідь. І ми говоримо про посилення нашої ППО – потрібні більш швидкі рішення щодо систем, «петріоти» передусім. Я хочу подякувати, хто в цьому підтримує нас. «Рамштайн» на цьому тижні має дати конкретні результати щодо ППО та у фінансах на програму PURL, яка дає змогу купувати американську зброю. Вересень має бути результативним для цієї програми», - повідомив Зеленський.