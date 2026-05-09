«Ярослав перебуває на іншому рівні». Чому Амосов повинен перемагати в другому бою в UFC

Щоб з'ясувати, в чому сильні сторони іспанця і як Ярослав Амосов може їх нейтралізувати, ми зв'язалися ще з одним українським бійцем UFC — Данилом Донченком, який працював у таборі Ярослава перед його дебютним боєм. Чого варто остерігатися Амосову, в чому українець сильніший за весь дивізіон напівсередньої ваги й в якому раунді завершиться бій — в прев'ю поєдинку на LB.ua.

Загалом іспанець провів 26 поєдинків і здобув 23 перемоги, 22 з них достроково. Незадовго до поєдинку з Амосовим Альварес піднявся у ваговій категорії.

Менш як за добу, вночі 10 травня в Нью-Джерсі, США, український боєць змішаного стилю Ярослав Амосов проведе свій другий бій в UFC. За 5 місяців після дебюту на колишнього чемпіона Bellator чекатиме нове випробування — іспанський боєць Хоель Альварес.

Перше серйозне випробування в UFC

Хоель Альварес — іспанський атлет, який спеціалізується на джиу-джитсу. В UFC він виступає із 2019 року. Починав невідомим бійцем, поступився в першому ж бою, але потім почав надолужувати. Загалом у Ultimate Fighting Championship (UFC) Хоель встиг провести 10 поєдинків, у яких здобув 8 перемог. Переважно змагався в легкій вазі, але з 2025 року піднявся в напівсередню — із 70 кілограмів до 77.

Фото: UFC Постер до бою Амосов – Альварес

Данило Донченко, попереджає, що Альварес — це боєць вищого рівня порівняно з Нілом Магні, першим суперником Ярослава в UFC. Зокрема, іспанець небезпечно працює в стійці (удари ногами й руками з позиції стоячи. — Ред.).

«Альварес насправді дуже незручний суперник. Він піднявся у ваговій категорії, тому має більше сил. Окрім того, він дуже високий, має незручну для суперників антропометрію. Один із тих бійців, яких ти б'єш, і тобі боляче. Насправді він гарний ударник: якісно б'є ліктями й колінами», — каже Донченко.

Окрім того, на думку Данила, Хоель — ментально сильний боєць.

«У цього хлопця є характер і його набагато більше, ніж у Ніла Магні. Окрім того, він ментально сильніший», — наголошує Донченко.

Фото: LB.ua Ярослав Амосов

Іспанець на 5 сантиметрів вищий за українця за однакової ваги, яку бійці показали в рамках фінального зважування (77,56 кг), тож Ярославу доведеться підлаштовуватися під габарити суперника. І він може це зробити, якщо розіграє свою козирну карту — роботу в партері.

«Найкращий в дивізіоні з боротьби»

Про навички Ярослава Амосова в партері (боротьбі) ходять легенди. Зокрема, 12 своїх перемог із 29-ти українець оформив больовими прийомами. Було б дивно цим не користуватися з огляду на те, що востаннє Альварес програвав саме вірменському борцю Арману Царукяну, який буквально домінував над іспанцем у цьому аспекті бою.

Фото: instagram.com/donchen.ko.daniil Данило Донченко (по центру) і Ярослав Амосов (ліворуч) після тренування

Донченко переконаний, що саме робота Ярослава Амосова в партері буде вирішальною.

«У нього (Альвареса. — Ред.) є проблеми з боротьбою. Ми це побачили в бою з Арманом Царукяном. Піднявся у ваговій категорії й став дещо іншим бійцем, але цього не вистачить для того, аби протистояти вмінню Ярослава контролювати бій, відчувати момент. Ярослав перебуває на іншому рівні боротьби порівняно з усім дивізіоном бійців UFC у його ваговій категорії», — заявляє Данило.

Він вважає, що українцеві буде достатньо виманити суперника на себе, а потім перевести бій у партер.

«На місці Ярослава я б тримав дистанцію, "смикав" його, "провалив би" суперника, змусив би піти на себе. У цей момент, коли Альварес намагається влучити в Ярослава, українцеві потрібно буде переводити бій у партер, а там — справа техніки», — припускає Данило.

А ідеальний, на його думку, сценарій бою виглядав би так: контроль, переведення в партер, больовий прийом, перемога, бонус, ще одна перемога для України в UFC. Донченко прогнозує, що Амосов здолає суперника достроково в першій половині другого раунду: «Він послабить суперника, дочекається його помилки й зробить свою справу».

У випадку перемоги на українця чекатимуть серйозніші суперники і, як наслідок, з'явиться можливість поборотися за пояс чемпіона.

Український криптоніт

Чемпіоном напівсередньої ваги в UFC є росіянин Іслам Махачев, який у листопаді 2025 року переміг австралійця Джека Делла Маддалену, перебравшись у цю категорію з легкої. До слова, попередній свій пояс — у легкій вазі — Махачев у 2022 році возив до глави Чечні Рамзана Кадирова. Цікаво, що свої перші бої він проводив в Україні. Ясна річ, вторгнення Росії в Україну не засудив.

Фото: EPA/UPG Іслам Махачев (праворуч) під час бою

Махачев теж спеціалізується на боротьбі, тож є справжнім випробуванням для всіх бійців його дивізіону. Майже всіх. На думку експертів, саме Амосов, який відточив свої навички за роки занять бойовим самбо, здатен здолати Махачева.

«Вагова категорія 77 кг дуже "забита". Там украй велика конкуренція, тож Ярославу треба перемогти Альвареса, потім — здолати когось із першої п'ятірки й бути претендентом номер 1 на пояс. Усі ми розуміємо, що Ярослав — це криптоніт (у переносному значенні — непереборна сила. — Ред.) для Іслама Махачева. Ярослав може стати чемпіоном у ваговій категорії 77 кілограмів», — підсумовує Донченко.

Бій Ярослава Амосова проти Хоеля Альвареса, який відбудеться в рамках турніру UFC 328, заплановано на 10 травня в Нью-Джерсі, США. Орієнтовний початок — о 03:00 за Києвом. Пряма трансляція бою відбудеться на Setanta Sports Ukraine.