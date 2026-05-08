УП опублікувала плівки Міндіча, де той давав вказівку Умєрову вирішити питання з бронежилетами
Дональд Трамп обурився цінами на квитки на Чемпіонат світу з футболу

«Я б, звичайно, хотів там бути, але, чесно кажучи, я б і не платив», – зазначивТрамп.

Джанні Інфантіно та Дональд Трамп
Фото: EPA/UPG

Президент США Дональд Трамп розкритикував високі ціни на квитки на Чемпіонат світу з футболу 2026 року, заявивши, що навіть він не викладе від тисячі доларів, необхідних для перегляду першого матчу – гри збірної США проти Парагваю, яка відбудеться 12 червня.

Про це він сказав в інтерв’ю The New York Post

«Я не знав цієї цифри, – зазначивТрамп – Я б, звичайно, хотів там бути, але, чесно кажучи, я б і не платив».

Для більшості матчів групового етапу ціни складають від 355 до майже трьох тисяч доларів. Пакети на кілька матчів (наприклад, вісім ігор включно з фіналом у Нью‑Йорку) стартують від 25,8 тис доларів, а найдорожчі варіанти – 73 тис доларів. Вартість квитка на фінал становить майже 13 тис. доларів (для порівняння: у 2022 році вартість квитка на фінальний матч склала в середьому 1600 доларів).

«Якщо люди з Квінза та Брукліна, а також усі люди, які люблять Дональда Трампа, не зможуть поїхати, я буду розчарований, але, знаєте, водночас це дивовижний успіх, – додав Дональд Трамп. – Я хотів би, щоб люди, які проголосували за мене, могли поїхати».

Разом з цим він додав, що турнір стане комерційним тріумфом, оскільки ФІФА повідомляє про «рекордну» кількість проданих квитків – приблизно 5 мільйонів.

«Я знаю, що це надзвичайно успішно, – сказав президент США – У них ніколи не було нічого подібного».

У свою чергу президент ФІФА Джанні Інфантіно заявив, що високі ціни на квитки продиктовані риннком.

«Ми повинні дивитися на ринок. Ми знаходимося на ринку, де індустрія розваг є найбільш розвиненою у світі. Тому ми повинні застосовувати ринкові ставки, – сказав він. – У США також дозволено перепродавати квитки. Тож, якщо ви продасте квитки за занадто низькою ціною, ці квитки будуть перепродані за набагато вищою ціною».

ЧС-2026 відбудеться з 11 червня по 19 липня 2026 року в США, Канаді та Мексиці. Це буде перший чемпіонат світу, який приймуть одразу три країни, і перший турнір у форматі 48 збірних.

До плей-оф виходять по дві найкращі команди з кожної групи та 8 найкращих третіх місць.

Серед уже відомих учасників — господарі США, Канада, Мексика, а також Аргентина, Бразилія, Франція, Німеччина, Англія, Іспанія, Португалія, Нідерланди, Бельгія, Хорватія та інші команди з Європи, Африки, Азії, Південної Америки, Північної Америки й Океанії. Збірна України не змогла пробитися у фінальний турнір ЧС-2026.

