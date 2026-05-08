Суд США з міжнародної торгівлі визнав глобальні тарифи Трампа незаконними

Президент не мав права запроваджувати 10% мита на усі товари.

Президент США Дональд Трамп
Фото: EPA/UPG

Дональд Трамп зазнав чергової юридичної поразки щодо митних тарифів: американський Суд з міжнародної торгівлі постановив, що Білий дім незаконно запровадив мито у 10% з усіх товарів, які імпортуються до США.

Як пише Reuters, служителі Феміди не побачили підстав для президента використовувати норму закону про торгівлю 1974 року, який надає главі держави повноваження упродовж 150 днів без схвалення Конгресу коригувати митами дефіцит платіжного балансу. 

Суд розглядав справу за позовом групи малих підприємств, які звинувачували Трампа у спробі обійти рішення Верховного суду про незаконність так званих "взаємних тарифів", які республіканець з помпою презентував у 2025 році.

Нинішній вирок не є остаточним: адміністрація президента може оскаржити його спершу в апеляційній палаті, а потім і знову звернутися до Верховного суду. 

Останнім кроком митної політики Трампа був анонс підвищення тарифів на автомобілі з Європейського Союзу до 25%.

