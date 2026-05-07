Президентські та парламентські вибори у Боснії відбудуться у жовтні

Президентські та парламентські вибори у Боснії відбудуться 4 жовтня.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на виборчу комісію.

Близько 3,3 мільйона зареєстрованих виборців оберуть членів трьох членів президії – від сербів, хорватів і босняків, а також депутатів нижньої палати національного парламенту.

Голосування також пройде до парламентів обох автономних утворень – Федерації Боснії і Герцеговини та Республіки Сербської.

Крім того, відбудуться вибори до асамблеї округу Брчко та органів управління 10 кантонів федерації.