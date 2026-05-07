Колишній президент Франції Саркозі уникнув повторного носіння електронного браслета

Колишній президент Франції Ніколя Саркозі не відбуватиме термін під домашнім арештом з електронним браслетом за незаконне фінансування своєї передвиборчої кампанії 2012 року.

Про це повідомляє France24.

Джерело, близьке до справи, стверджує, що одним із факторів при прийнятті цього рішення став поважний вік колишнього президента Франції.

71-річний Саркозі зіткнувся з низкою обвинувачень з моменту залишення президентського терміну у 2012 рік. Він заперечував усі звинувачення.

Минулого року він став першим президентом сучасної Франції, який потрапив до в'язниці. Саркозі провів у в'язниці 20 днів у справі про ймовірне фінансування його кампанії 2007 року Лівією. Розгляд апеляції у цій справі триває.

Він також отримав остаточні вироки у двох інших справах. В одній з них Верховний суд країни минулого року підтримав шестимісячний термін у так званій справі "Бігмаліон", визнавши, що він перевищив ліміт на свою невдалу виборчу кампанію 2012 року з PR-фірмою під назвою Bygmalion, а потім спробував приховати це.

У 2024 році Саркозі також вичерпав усі можливості для оскарження вироку у справі “Бісмута”. Його звинувачували у спробі підкупу судді десять років тому. Злочин викрили під час розслідування “лівійської справи”: поліція прослуховувала секретну лінію зв'язку, якою Саркозі користувався під псевдонімом Поль Бісмут для розмов зі своїм адвокатом.

Він відбував покарання з електронним браслетом, який зняли у травні минулого року через кілька місяців – також через його вік.

У березні суд відхилив його прохання об'єднати обидва вироки, щоб таким чином уникнути подальшого терміну з е-браслетом.