Дві жінки загинули під час спроби перетину Ла-Маншу з Франції до Великої Британії

Інших людей вдалося врятувати. 

Близько 60 мігрантів перетинають Ла-Манш на надувному човні, щоб отримати притулок у Великобританії, 6 березня 2024 року.
Фото: EPA/UPG

Дві жінки загинули після того, як човен з близько 80 мігрантами, які намагалися переправитися з Франції до Великої Британії, перекинувся поблизу Кале.

Як пише Reuters, про це повідомила в неділю місцева французька адміністрація.

«Нам з жалем доводиться повідомляти, що ми знайшли двох людей, двох жінок, які загинули», – сказав Крістоф Маркс, офіційний представник адміністрації Па-де-Кале, додавши, що інших вдалося врятувати. 

Минулого місяця Велика Британія заявила, що виплатить Франції до 660 мільйонів фунтів стерлінгів (895,8 мільйона доларів) згідно з трирічною угодою про безпеку кордонів, щоб спробувати припинити незаконний перетин мігрантами Ла-Маншу, причому частина фінансування залежить від результатів.

