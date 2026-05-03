У Єревані стартує саміт Європейської політичної спільноти

Сьогодні, 3 травня, у столиці Вірменії Єревані розпочинається саміт Європейської політичної спільноти. Понад 40 лідерів обговорять безпекову ситуацію в Україні та Ірані. Вперше до зустрічі приєднається прем'єр Канади.

Про це йдеться у матеріалі DW.

Головною метою дводенного саміту Європейської політичної спільноти (ЄПС) стане координація дій та обговорення стратегій щодо завершення війни Росії проти України, а також війни США та Ізраїлю проти Ірану.

Захід розпочнеться о 18:00 за київським часом з офіційної вечері від імені президента Вірменії Ваагна Хачатуряна та глави вірменського уряду Нікола Пашиняна.

Цьогорічний саміт відзначиться важливою дипломатичною подією, адже вперше до зустрічі ЄПС приєднається лідер неєвропейської країни - прем'єр-міністр Канади Марк Карні.

Водночас повідомляють, що канцлер Німеччини Фрідріх Мерц не братиме участі в обговореннях у Вірменії через «інші зобов'язання».

Європейська політична спільнота була заснована у 2022 році, невдовзі після початку повномасштабного російського вторгнення в Україну. Цей формат був створений як інструмент зміцнення безпекової архітектури континенту та демонстрації міжнародної ізоляції Росії.

Останній саміт ЄПС відбувся в жовтні 2025 року в Копенгагені.