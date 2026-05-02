ЗМІ: Іранська пропозиція, яку відхилив Трамп, передбачає відкриття судноплавства в Ормузькій протоці

У новій угоді йшлося про відкриття Ормузької протоки та відкладення ядерних переговорів.

Президент США Дональд Трамп звертається до нації після ударів США по ядерних об'єктах Ірану , Вашингтон, праворуч - державний се

Іран запропонував США новий формат домовленостей, який передбачає відкриття судноплавства в Ормузькій протоці, припинення американської блокади іранських портів та відкладення переговорів щодо ядерної програми.

Про це повідомляє Reuters із посиланням на високопоставленого іранського чиновника.

За даними джерела, напередодні цю пропозицію відхилив президент США Дональд Трамп. У Тегерані, втім, вважають свій план "значним кроком" до досягнення потенційної угоди.

Згідно з пропозицією, Іран готовий відкрити Ормузьку протоку для міжнародного судноплавства та погодитися на припинення бойових дій за умови гарантій, що США та Ізраїль більше не здійснюватимуть атак.

У відповідь Вашингтон має скасувати блокаду іранських портів.

Окремим пунктом передбачено перенесення переговорів щодо ядерної програми на пізніший етап. У Тегерані пояснюють це бажанням створити "більш сприятливу атмосферу" для досягнення домовленостей.

Надалі сторони могли б обговорювати обмеження ядерної програми Ірану в обмін на поступове зняття санкцій. Водночас Іран наполягає на визнанні його права на збагачення урану в мирних цілях, навіть якщо тимчасово погодиться призупинити таку діяльність.

За словами іранського посадовця, відтермінування складних питань на завершальний етап переговорів має підвищити шанси на досягнення компромісу між сторонами.