У Лівані заявили про 13 жертв ізраїльських обстрілів по півдню країни

Щонайменше 13 людей, зокрема чотири жінки та дитина, загинули внаслідок авіаударів Ізраїлю по південному Лівану. Про це повідомляє BBC.
Дві жінки та одна дитина були серед восьми загиблих у Хабуші в районі Набатія, де Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) оголосила наказ про евакуацію.
Чотири людини, включно з двома іншими жінками, загинули в Зраріє в районі Сидон, а ще одна людина була вбита в Айн-Баалі в районі Тіра.
Загалом 32 людини отримали поранення.
Бої між Ізраїлем та "Хезболлою" тривають, незважаючи на тритижневе продовження припинення вогню.
У суботу підтримуване Іраном ісламістське угруповання “Хезболла” заявило про обстріли ізраїльських солдатів та військової техніки в Лівані.
Ізраїльські військові заявили, що один з їхніх солдатів загинув під час бою на півдні Лівану в четвер. Відтак кількість загиблих військових ЦАХАЛу з початку березня становить 17 осіб.
- Початкова 10-денна пауза у бойових діях була оголошена 16 квітня після переговорів представників Ізраїлю та Лівану у Вашингтоні. Між двома країнами немає дипломатичних відносин, а зустріч у Вашингтоні стала першими перемовинами на високому рівні між країнами з 1993 року.
- Минулого тижня прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу доручив ЦАХАЛ атакувати об’єкти Хезболли в Лівані на тлі чергового загострення ситуації.