Український посол у Кіпрі пропонує видалити образливий мурал і перейменувати розважальний заклад «Chernobyl»
Волинський ТЦК відреагував на відео в соцмережах, на якому військові силою знімають із даху чоловіка
УП опублікувала плівки Міндіча, де той давав вказівку Умєрову вирішити питання з бронежилетами
Університетські лікарні рано чи пізно будуть обов’язковою вимогою для медичної освіти – Ляшко
Нестача води і їжі на позиціях: командира 14-ої бригади звільнили, командувача 10-го корпусу – понизили
24 резервуари знищено, ще 4 пошкоджені: результати ураження Силами оборони російського НПЗ у Туапсе
Автогаз втрачає вигоду, бензин і дизель дешевшають: що відбувається на ринку пального
В Африці 75-річного мільйонера зі США під час полювання на антилопу затоптала група слонів
Заступник начальника ГУР заявив, що Москва прагне захопити весь Донбас до вересня
У Лівані заявили про 13 жертв ізраїльських обстрілів по півдню країни

Ісламістське угруповання “Хезболла” зі свого боку повідомило про обстріли ізраїльських солдатів та військової техніки в Лівані.

Щонайменше 13 людей, зокрема чотири жінки та дитина, загинули внаслідок авіаударів Ізраїлю по південному Лівану. Про це повідомляє BBC.

Дві жінки та одна дитина були серед восьми загиблих у Хабуші в районі Набатія, де Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) оголосила наказ про евакуацію.

Чотири людини, включно з двома іншими жінками, загинули в Зраріє в районі Сидон, а ще одна людина була вбита в Айн-Баалі в районі Тіра. 

Загалом 32 людини отримали поранення.

Бої між Ізраїлем та "Хезболлою" тривають, незважаючи на тритижневе продовження припинення вогню.

У суботу підтримуване Іраном ісламістське угруповання “Хезболла” заявило про обстріли ізраїльських солдатів та військової техніки в Лівані.

Ізраїльські військові заявили, що один з їхніх солдатів загинув під час бою на півдні Лівану в четвер. Відтак кількість загиблих військових ЦАХАЛу з початку березня становить 17 осіб.

  • Початкова 10-денна пауза у бойових діях була оголошена 16 квітня після переговорів представників Ізраїлю та Лівану у Вашингтоні. Між двома країнами немає дипломатичних відносин, а зустріч у Вашингтоні стала першими перемовинами на високому рівні між країнами з 1993 року.
  • Минулого тижня прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу доручив ЦАХАЛ атакувати об’єкти Хезболли в Лівані на тлі чергового загострення ситуації.
Читайте також
