ICE повідомила про 18-ту смерть затриманого за 4 місяці

Американська служба імміграційного та митного контролю (ICE) у п’ятницю повідомила про 18-ту смерть людини під вартою агентства від початку цього року.

У CBS News пишуть, що якщо тенденція збережеться, ICE може встановити новий історичний «рекорд» за кількістю смертей серед затриманих.

За даними ICE, 33-річного Денні Адана Гонсалеса знайшли без ознак життя у камері в приватному центрі утримання Stewart Detention Center у місті Лампкін, штат Джорджія. Попередньою причиною смерті є самогубство, розслідування триває.

Це вже 18-та смерть затриманого ICE за перші чотири місяці 2026 року. Минулого року агентство зафіксувало 31 смерть, і це був найвищий показник за два десятиліття й майже рекордний рівень 2004 року, коли повідомлялося про 32 смерті.

ICE заявила, що Гонсалес уперше в’їхав до США у травні 2019 року через офіційний пункт пропуску на кордоні з Техасом, але у 2020 році був депортований. За даними агентства, у 2022 році він повторно незаконно потрапив до країни, після чого американські імміграційні органи його відпустили.

У грудні, за словами ICE, Гонсалеса заарештували місцеві правоохоронці у Північній Кароліні за звинуваченнями у нападі та домашньому насильстві. Після цього федеральне агентство взяло його під варту у січні. Відтоді він перебував у системі ICE.

Раніше цього року кількість затриманих у системі ICE перевищила 70 тисяч осіб. Пізніше показник знизився після того, як зменшили рейди у великих містах. Однак минулого місяця під вартою все ще перебувало близько 60 тисяч людей. Це більше, ніж за будь-якої попередньої адміністрації.

Навіть з урахуванням загальної кількості затриманих, 2025 рік мав найвищий рівень смертності: 5,6 смерті на 10 тисяч затриманих з 2020 року, коли почалася пандемія COVID-19.