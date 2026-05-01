Підозрюваному у нападі на євреїв у Лондоні висунули обвинувачення

Ессу Сулеймана звинуватили у замаху на вбивство після того, як двох євреїв поранили ножем у єврейському районі Голдерс-Грін на півночі Лондона.

Про це повідомляє BBC з посиланням на столичну поліцію.

45-річному чоловікові висунули обвинувачення у замаху на вбивство та зберіганні холодної зброї в громадському місці. Його також звинуватили у замаху на вбивство через інший інцидент, що стався раніше того ж дня на Грейт-Довер-стріт у Саутворку.

Після інциденту рівень терористичної загрози у Великій Британії підвищили до серйозного. В уряді заявили, що рівень загрози зростав “протягом певного часу”, додавши, що підвищення “не було зумовлене виключно” нападом.

Раніше британський уряд пообіцяв виділити близько 34 мільйонів доларів на боротьбу з антисемітизмом.

Нове фінансування буде спрямовано на додаткові поліцейські патрулі та охорону навколо синагог, громадських центрів і шкіл, а законодавство для їх впровадження мають ухвалити впродовж наступних кількох тижнів.

Голдерс-Грін вже давно є центром британської єврейської громади, яка налічує близько 300 000 осіб.

Напад стався після серії інцидентів протягом останнього місяця щодо єврейських громад. Зокрема, зафіксували підпал, унаслідок якого було знищено кілька машин швидкої допомоги, що належали волонтерській єврейській медичній організації.

Також у північному Лондоні підпалили дві синагоги.