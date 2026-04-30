Волинський ТЦК відреагував на відео в соцмережах, на якому військові силою знімають із даху чоловіка
Волинський ТЦК відреагував на відео в соцмережах, на якому військові силою знімають із даху чоловіка
В Африці 75-річного мільйонера зі США під час полювання на антилопу затоптала група слонів
В Африці 75-річного мільйонера зі США під час полювання на антилопу затоптала група слонів
УП опублікувала плівки Міндіча, де той давав вказівку Умєрову вирішити питання з бронежилетами
ВідеоУП опублікувала плівки Міндіча, де той давав вказівку Умєрову вирішити питання з бронежилетами
Німеччина планує побудувати перший у світі термоядерний реактор, - Мерц
Німеччина планує побудувати перший у світі термоядерний реактор, - Мерц
Університетські лікарні рано чи пізно будуть обов’язковою вимогою для медичної освіти – Ляшко
Університетські лікарні рано чи пізно будуть обов’язковою вимогою для медичної освіти – Ляшко
Люба Морозова: «Те, що сьогодні називають “великим російським балетом”, — це покруч, який виріс на французькій основі»
Люба Морозова: «Те, що сьогодні називають “великим російським балетом”, — це покруч, який виріс на французькій основі»
Заступник начальника ГУР заявив, що Москва прагне захопити весь Донбас до вересня
Заступник начальника ГУР заявив, що Москва прагне захопити весь Донбас до вересня
Як схуднути без шкоди для здоров'я. Покрокова інструкція від дієтолога Станіслава Кравчука
Як схуднути без шкоди для здоров'я. Покрокова інструкція від дієтолога Станіслава Кравчука
Африканські країни просили Україну допомогти в поверненні їхніх громадян, рекрутованих до армії Росії
Африканські країни просили Україну допомогти в поверненні їхніх громадян, рекрутованих до армії Росії
Цього року на Нобелівську премію миру вже номінували 287 кандидатів, - Reuters

Лауреата буде оголошено 9 жовтня, а церемонія нагородження відбудеться 10 грудня.

Фото: EPA/UPG

На Нобелівську премію миру 2026 року висунуто близько 287 кандидатів.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на заяву секретаря Норвезького Нобелівського комітету Крістіана Берга Харпвікена. 

За його словами, в цьогорічній номінації - 208 кандидатів висунуто від окремих осіб та 79 – від організацій. Він зазначив, що порівняно з минулим роком було багато нових номінантів.

Харпвікен наголосив, що нагорода залишається актуальною в умовах зростання кількості конфліктів у світі та тиск на міжнародну співпрацю.

"Премія миру має ще більшу вагу в такий період, у якому ми зараз живемо. Зараз робиться стільки ж, а то й більше добрих справ, ніж будь-коли раніше", - сказав він. 

Reuters пише, що лідери Камбоджі, Ізраїлю та Пакистану влітку 2025 року заявили, що висунули президента США Дональда Трампа на цьогорічну премію.  Утім немає можливості перевірити, чи були ці заяви підтверджені офіційно. Харпвікен також відмовився повідомити, чи був Трамп висунутий на премію миру.

Водночас, на сайтах, які приймають ставки щодо номінантів та можливих лауреатів цього року, згадується Юлія Навальна, Папа Лев XIV та волонтерська група допомоги Судану Emergency Response Rooms (ERRs).

Цьогорічного лауреата Нобелівської премії миру буде оголошено 9 жовтня, а церемонія нагородження відбудеться 10 грудня.

Минулого року нагороду отримала лідерка опозиції у Венесуелі

Читайте також
