ГоловнаСвіт

Еквадор вперше почав видобувати нафту методом гідророзриву в лісах Амазонії

Проєкт реалізується спільно з дочірньою компанією національної нафтової корпорації Китаю CCDC.

Фото: wilderness.org

Еквадор вперше розпочав видобуток нафти методом гідравлічного розриву пласта (фрекінг) в амазонських лісах.

Про це повідомляє DW з посиланням на державну нафтову компанію Petroecuador.

Новий проєкт реалізується в амазонській провінції Сукумбіос на кордоні Еквадору з Колумбією.

Міністерство навколишнього середовища та енергетики заявило, що гідравлічний розрив пласта на новій свердловині є “віхою” для видобутку нафти в країні.

Нова свердловина працює на повну потужність, видобуває понад 930 барелів на день, повідомили в уряді.

Що передбачає фрекінг

Фрекінг передбачає видобуток природного газу та нафти з підземних порід. Його критикують за використання промислових кількостей води для розкриття гірських порід, а також за хімічне забруднення та провокування мікроземлетрусів.

Видобуток сирої нафти в Еквадорі впав приблизно до 466 000 барелів на день у січні 2026 року, що на 13% менше, ніж за аналогічний період десятиліттям раніше. Аналітики пояснюють це старою інфраструктурою та недостатнім інвестуванням.

Доходи від нафти складають значну частину експортних доходів Еквадору.

Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies