Еквадор вперше почав видобувати нафту методом гідророзриву в лісах Амазонії

Еквадор вперше розпочав видобуток нафти методом гідравлічного розриву пласта (фрекінг) в амазонських лісах.

Про це повідомляє DW з посиланням на державну нафтову компанію Petroecuador.

Новий проєкт реалізується в амазонській провінції Сукумбіос на кордоні Еквадору з Колумбією.

Міністерство навколишнього середовища та енергетики заявило, що гідравлічний розрив пласта на новій свердловині є “віхою” для видобутку нафти в країні.

Нова свердловина працює на повну потужність, видобуває понад 930 барелів на день, повідомили в уряді.

Проєкт реалізується спільно з дочірньою компанією національної нафтової корпорації Китаю CCDC.

Що передбачає фрекінг

Фрекінг передбачає видобуток природного газу та нафти з підземних порід. Його критикують за використання промислових кількостей води для розкриття гірських порід, а також за хімічне забруднення та провокування мікроземлетрусів.

Видобуток сирої нафти в Еквадорі впав приблизно до 466 000 барелів на день у січні 2026 року, що на 13% менше, ніж за аналогічний період десятиліттям раніше. Аналітики пояснюють це старою інфраструктурою та недостатнім інвестуванням.

Доходи від нафти складають значну частину експортних доходів Еквадору.