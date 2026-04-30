Очільника Пентагону Піта Геґсета 6 годин допитували у Конгресі щодо війни з Іраном

Міністр війни вперше був змушений під присягою відповідати на незручні запитання.

Піт Геґсет
Фото: EPA/UPG

Комітет Палати представників Конгресу США з питань військової служби упродовж практично шести годин слухав пояснення з боку міністра війни Піта Геґсета щодо цілей та досягнень операції проти Ірану.

Як пише BBC, голова Пентагону заявив, що найбільшим ворогом, з яким зараз доводиться боротися, є "риторика програшу", до якої вдаються демократи та деякі республіканці.

Однією з найгарячіших тем обговорення було фінансування воєнних зусиль США. Геґсет відстоював потребу у збільшенні оборонного бюджету до 1,5 трильйона доларів - найбільшої суми з часів Другої світової війни. На його переконання, цей запит до Конгресу "відображає терміновість моменту".

Урядовець також заперечив твердження, що Дональд Трамп перебуває у глухому куті щодо війни проти Ірану, і звинуватив членів комітету в тому, що їх "засліплює ненависть до президента".

Геґсет пояснив, що війна потрібна для того, щоб Іран ніколи не мав ядерної зброї. Міністр додав, що "схильний вірити на слово тим, хто упродовж 47 років погрожує нас знищити" у відповідь на звинувачення у бездоказовості приводів для воєнного втручання на Близькому Сході.

У четвер на Геґсета чекає ще один раунд допиту - цього разу вже у Сенаті.

﻿
