Як схуднути без шкоди для здоров'я. Покрокова інструкція від дієтолога Станіслава Кравчука
Як схуднути без шкоди для здоров'я. Покрокова інструкція від дієтолога Станіслава Кравчука
Німеччина планує побудувати перший у світі термоядерний реактор, - Мерц
Німеччина планує побудувати перший у світі термоядерний реактор, - Мерц
Африканські країни просили Україну допомогти в поверненні їхніх громадян, рекрутованих до армії Росії
Африканські країни просили Україну допомогти в поверненні їхніх громадян, рекрутованих до армії Росії
Університетські лікарні рано чи пізно будуть обов’язковою вимогою для медичної освіти – Ляшко
Університетські лікарні рано чи пізно будуть обов’язковою вимогою для медичної освіти – Ляшко
УП опублікувала плівки Міндіча, де той давав вказівку Умєрову вирішити питання з бронежилетами
ВідеоУП опублікувала плівки Міндіча, де той давав вказівку Умєрову вирішити питання з бронежилетами
В Африці 75-річного мільйонера зі США під час полювання на антилопу затоптала група слонів
В Африці 75-річного мільйонера зі США під час полювання на антилопу затоптала група слонів
Заступник начальника ГУР заявив, що Москва прагне захопити весь Донбас до вересня
Заступник начальника ГУР заявив, що Москва прагне захопити весь Донбас до вересня
Люба Морозова: «Те, що сьогодні називають “великим російським балетом”, — це покруч, який виріс на французькій основі»
Люба Морозова: «Те, що сьогодні називають “великим російським балетом”, — це покруч, який виріс на французькій основі»
Геґсет заявив про розблокування Пентагоном $400 млн допомоги Україні

Це відбулося після критики від лідера сенатської більшості Мітча Макконнела. 

Міністр війни США Піт Гегсет
Фото: EPA/UPG

Міністр війни США Піт Геґсет заявив про розблокування $400 млн підтримки України. У відповідь на запитання представниці-демократки Сари Елфрет на слуханнях у Конгресі він сказав, що кошти станом на вчора були вивільнені, пише The Hill.

Розблокування послідувало за гнівною колонкою сенатора-республіканця Мітча МакКоннела. Він критикував затримку в фінансуванні.

"Міністерство визнає, що 400 млн доларів були виділені на розбудову європейського потенціалу, і станом на вчора вони були реалізовані", – сказав він. 

Ці кошти вивільнені для укладання контрактів. Елфрет запитала, чи можна буде їх використати безпосередньо в Україні. Контролер Пентагону Жуль Херст III сказав, що це "залежить від того, що вони на ці гроші придбають". 

МакКоннел, який очолює комітет Сенату США з оборонних витрат, цього тижня опублікував в Washington Post колонку, де заявив, що допомога, яку для України ухвалили кілька місяців тому, "зараз збирає пил у Пентагоні". 

Лідер сенатської меншості Мітч Макконелл
Фото: EPA/UPG
Лідер сенатської меншості Мітч Макконелл

"Коли члени сенатського комітету з асигнувань намагалися отримати пояснення від політичного підрозділу міністерства, який очолює заступник міністра Елбрідж Колбі, їх просто ігнорували", – писав він. 

Читайте також
