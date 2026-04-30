Геґсет заявив про розблокування Пентагоном $400 млн допомоги Україні

Це відбулося після критики від лідера сенатської більшості Мітча Макконнела.

Міністр війни США Піт Геґсет заявив про розблокування $400 млн підтримки України. У відповідь на запитання представниці-демократки Сари Елфрет на слуханнях у Конгресі він сказав, що кошти станом на вчора були вивільнені, пише The Hill.

Розблокування послідувало за гнівною колонкою сенатора-республіканця Мітча МакКоннела. Він критикував затримку в фінансуванні.

"Міністерство визнає, що 400 млн доларів були виділені на розбудову європейського потенціалу, і станом на вчора вони були реалізовані", – сказав він.

Ці кошти вивільнені для укладання контрактів. Елфрет запитала, чи можна буде їх використати безпосередньо в Україні. Контролер Пентагону Жуль Херст III сказав, що це "залежить від того, що вони на ці гроші придбають".

МакКоннел, який очолює комітет Сенату США з оборонних витрат, цього тижня опублікував в Washington Post колонку, де заявив, що допомога, яку для України ухвалили кілька місяців тому, "зараз збирає пил у Пентагоні".

"Коли члени сенатського комітету з асигнувань намагалися отримати пояснення від політичного підрозділу міністерства, який очолює заступник міністра Елбрідж Колбі, їх просто ігнорували", – писав він.