Зеленський заявив, що партнери просили не бити по нафтовій інфраструктурі Росії

Президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю виданню Newsmax визнав, що війна на Близькому Сході призвела до зміщення фокусу світу з України і має наслідком зменшення тиску на Росію.

За словами глави держави, Україна відчула негативний ефект від того, що Сполучені Штати замість посилення санкційного режиму проти країни-агресора почали знімати обмеження, щоб стабілізувати нафтовий ринок. Зеленський висловив сподівання, що міністр фінасів США Скотт Бессент дотримає обіцянки і поверне усі санкції тоді, коли криза мине.

Водночас союзники зверталися до України з проханням припинити власні найдієвіші санкції - тобто удари по нафтовій російській інфраструктурі. Президент зазначив, що відповідь була "ні", оскільки це атаки у відповідь. Зеленський звернув увагу, що ніхто з партнерів не спробував за цих умов запропонувати енергетичне перемир'я, на яке Київ би погодився.

Президент також розкритикував позицію віцепрезидента США Джей Ді Венса, який чинить опір військовій допомозі нашій державі з боку Вашингтона. Зеленський наголосив: якщо Венс пишається тим, що не підтримує Україну, це означає тільки те, що він підтримує і допомагає Росії.