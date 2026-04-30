Люба Морозова: «Те, що сьогодні називають “великим російським балетом”, — це покруч, який виріс на французькій основі»
Люба Морозова: «Те, що сьогодні називають “великим російським балетом”, — це покруч, який виріс на французькій основі»
Африканські країни просили Україну допомогти в поверненні їхніх громадян, рекрутованих до армії Росії
Африканські країни просили Україну допомогти в поверненні їхніх громадян, рекрутованих до армії Росії
В Африці 75-річного мільйонера зі США під час полювання на антилопу затоптала група слонів
В Африці 75-річного мільйонера зі США під час полювання на антилопу затоптала група слонів
УП опублікувала плівки Міндіча, де той давав вказівку Умєрову вирішити питання з бронежилетами
ВідеоУП опублікувала плівки Міндіча, де той давав вказівку Умєрову вирішити питання з бронежилетами
Німеччина планує побудувати перший у світі термоядерний реактор, - Мерц
Німеччина планує побудувати перший у світі термоядерний реактор, - Мерц
Волинський ТЦК відреагував на відео в соцмережах, на якому військові силою знімають із даху чоловіка
Волинський ТЦК відреагував на відео в соцмережах, на якому військові силою знімають із даху чоловіка
Заступник начальника ГУР заявив, що Москва прагне захопити весь Донбас до вересня
Заступник начальника ГУР заявив, що Москва прагне захопити весь Донбас до вересня
Університетські лікарні рано чи пізно будуть обов’язковою вимогою для медичної освіти – Ляшко
Університетські лікарні рано чи пізно будуть обов’язковою вимогою для медичної освіти – Ляшко
Як схуднути без шкоди для здоров'я. Покрокова інструкція від дієтолога Станіслава Кравчука
Як схуднути без шкоди для здоров'я. Покрокова інструкція від дієтолога Станіслава Кравчука
Зеленський заявив, що партнери просили не бити по нафтовій інфраструктурі Росії

Криза на Близькому Сході шкодить інтересам України, змістивши фокус на Іран.

Володимир Зеленський
Фото: ОП

Президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю виданню Newsmax визнав, що війна на Близькому Сході призвела до зміщення фокусу світу з України і має наслідком зменшення тиску на Росію.

За словами глави держави, Україна відчула негативний ефект від того, що Сполучені Штати замість посилення санкційного режиму проти країни-агресора почали знімати обмеження, щоб стабілізувати нафтовий ринок. Зеленський висловив сподівання, що міністр фінасів США Скотт Бессент дотримає обіцянки і поверне усі санкції тоді, коли криза мине.

Водночас союзники зверталися до України з проханням припинити власні найдієвіші санкції - тобто удари по нафтовій російській інфраструктурі. Президент зазначив, що відповідь була "ні", оскільки це атаки у відповідь. Зеленський звернув увагу, що ніхто з партнерів не спробував за цих умов запропонувати енергетичне перемир'я, на яке Київ би погодився.

Президент також розкритикував позицію віцепрезидента США Джей Ді Венса, який чинить опір військовій допомозі нашій державі з боку Вашингтона. Зеленський наголосив: якщо Венс пишається тим, що не підтримує Україну, це означає тільки те, що він підтримує і допомагає Росії.

﻿
