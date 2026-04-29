У Харкові біля супермаркету вибухнув автомобіль

Вибух авто у Харкові 29 квітня

У Шевченківському районі Харкова вибухнув автомобіль. Інцидент стався сьогодні близько 20:50.

Про це повідомили в Поліції Харківської області.

Вибух стався біля супермаркету на проспекті Перемоги. На місці виникла пожежа.

Постраждав перехожий 1988 року народження. Його госпіталізували.

На місці вибуху працює поліція та вибухотехніки.

"Наразі пожежу локалізовано. Правоохоронці проводять огляд місця події, встановлюють очевидців та всі обставини вибуху", - повідомили в поліції.

В Харківській прокуратурі розповіли, що внаслідок вибуху пошкоджено скління вікон прилеглих багатоквартирних будинків та приміщення супермаркету.