Заступник начальника ГУР заявив, що Москва прагне захопити весь Донбас до вересня
Заступник начальника ГУР заявив, що Москва прагне захопити весь Донбас до вересня
Люба Морозова: «Те, що сьогодні називають “великим російським балетом”, — це покруч, який виріс на французькій основі»
Люба Морозова: «Те, що сьогодні називають “великим російським балетом”, — це покруч, який виріс на французькій основі»
Волинський ТЦК відреагував на відео в соцмережах, на якому військові силою знімають із даху чоловіка
Волинський ТЦК відреагував на відео в соцмережах, на якому військові силою знімають із даху чоловіка
Як схуднути без шкоди для здоров'я. Покрокова інструкція від дієтолога Станіслава Кравчука
Як схуднути без шкоди для здоров'я. Покрокова інструкція від дієтолога Станіслава Кравчука
Університетські лікарні рано чи пізно будуть обов’язковою вимогою для медичної освіти – Ляшко
Університетські лікарні рано чи пізно будуть обов’язковою вимогою для медичної освіти – Ляшко
В Африці 75-річного мільйонера зі США під час полювання на антилопу затоптала група слонів
В Африці 75-річного мільйонера зі США під час полювання на антилопу затоптала група слонів
Чому удари по російських азотних заводах важать більше, ніж удари по НПЗ
Чому удари по російських азотних заводах важать більше, ніж удари по НПЗ
Німеччина планує побудувати перший у світі термоядерний реактор, - Мерц
Німеччина планує побудувати перший у світі термоядерний реактор, - Мерц
УП опублікувала плівки Міндіча, де той давав вказівку Умєрову вирішити питання з бронежилетами
ВідеоУП опублікувала плівки Міндіча, де той давав вказівку Умєрову вирішити питання з бронежилетами
ГоловнаСуспільствоПодії

У Харкові біля супермаркету вибухнув автомобіль

Внаслідок вибуху постраждав перехожий.

Фото: Харківська прокуратура

У Шевченківському районі Харкова вибухнув автомобіль. Інцидент стався сьогодні близько 20:50.

Про це повідомили в Поліції Харківської області.

Вибух стався біля супермаркету на проспекті Перемоги. На місці виникла пожежа.

Постраждав перехожий 1988 року народження. Його госпіталізували.

На місці вибуху працює поліція та вибухотехніки.

"Наразі пожежу локалізовано. Правоохоронці проводять огляд місця події, встановлюють очевидців та всі обставини вибуху", - повідомили в поліції.

В Харківській прокуратурі розповіли, що внаслідок вибуху пошкоджено скління вікон прилеглих багатоквартирних будинків та приміщення супермаркету.

Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies