У Польщі 10 українцям висунули звинувачення у торгівлі людьми та сутенерстві

Загалом у справі підозри отримали вже 30 людей.

Затримання іноземців під час рейдів у Польщі
Фото: Сторінка Хглави МВС Польщі Марчина Кервінського

У Польщі затримали 10 громадян України, яких підозрюють у причетності до організованої злочинної групи, що займалася торгівлею людьми, сутенерством і відмиванням грошей. 

Про це пише Ліга з посиланням на польську прокуратуру.

Затримання відбулися у середині квітня у Варшаві, Лодзі та Вроцлаві. Під час обшуків вилучили електронну техніку, носії даних та документи, пов’язані з роботою криптовалютних обмінників.

За версією слідства, через криптовалютні обмінники підозрювані легалізовували гроші, отримані ймовірно злочинним шляхом. Також правоохоронці знайшли наркотики.

Слідство вважає, що учасники групи займалися торгівлею людьми та відмиванням грошей через криптообмінники.

 Для трьох затриманих українців обрали запобіжний захід у вигляді арешту. Загалом у справі підозри отримали вже 30 людей, з яких 12 раніше були засуджені.

