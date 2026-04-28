У Польщі поліція ліквідувала організоване злочинне угруповання, відповідальне за контрабанду майже семи тонн наркотиків.

Як повідомили у Варшавській поліції, правоохоронці на території Мазовецького та Лодзинського воєводств затримали громадянку Венесуели та трьох поляків. У спецоперації брали участь контртерористичні підрозділи та прикордонна служба.

У Прушківському повіті офіцери провели два рейди, заарештувавши 45-річного чоловіка, який виходив з підземного гаража. Під час обшуків його житла та транспортних засобів вони виявили та вилучили три одиниці вогнепальної зброї, понад 250 набоїв різного калібру, майже 80 000 злотих у різних валютах, а також мобільні телефони та роутери. Також затримали 30-річну венесуелку.

Під час наступної операції офіцери заарештували 40-річного чоловіка і вилучили 3500 злотих, чотири мобільні телефони, SIM-картки та роутери.

Наступна операція відбулася у Лодзькому воєводстві, в Томашівському повіті, де було заарештовано 32-річного чоловіка. На місці події правоохоронці вилучили понад 14 000 злотих, ювелірні вироби, білу речовину у скляних контейнерах, мобільний телефон та документацію, що підтверджує діяльність транспортної служби.

Трьох поляків підозрюють в участі в організованій збройній злочинній групі, причетній до експорту майже 7 тонн наркотиків, включаючи кокаїн та психотропну речовину кетамін, з країн Європейського Союзу. За клопотанням прокурора суд обрав для них тримісячний досудовий арешт.

Громадянку Венесуели передали прикордонникам. Як повідомляється, жінку буде депортовано.