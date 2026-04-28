Трамп вимагає звільнити телеведучого Джиммі Кіммела через жарт про Меланію-вдову

Шоу коміка вже намагалися закрити, але повернули в етер на тлі масової підтримки.

Президент США Дональд Трамп у власній мережі Truth Social засудив виступ телеведучого Джиммі Кіммела, у якому той жартома відзначив, що Меланія Трамп "сяє так, наче ось-ось має стати вдовою".

Як пише CNN, глава держави звернув увагу на цей епізод вечірнього шоу Кіммела лише після спроби замаху на нього у Вашингтоні, якій запобігли співробітники Секретної служби.

Трамп назвав репліку Кіммела "огидним закликом до насильства", а також наголосив на тому, що комік "зовсім не смішний, про що свідчать його жахливі рейтинги". Президент закликав телеканал ABC та компанію Disney, якій належить телемережа, негайно звільнити ведучого.

Шоу Кіммела вже не вперше зазнає тиску цензури з боку Білого дому. Після вбивства активіста Чарлі Кірка він назвав реакцію Дональда Трампа "подібною до чотирирічного хлопчика, який сумує за мертвою рибкою", а також звинуватив МАГА-активістів у спробі отримати політичні дивіденди з трагедії.

Після цього програма зникла з етеру, що викликало обурення з боку багатьох зірок Голлівуду та борців за свободу слова. На тлі звинувачень у порушенні першої поправки до конституції США ABC та Disney повернули Кіммела на екрани, а його монолог у першому випуску побив десятирічні рекорди рейтингів

