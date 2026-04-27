Зеленський призначив Ярослава Мельника послом України в Люксембурзі за сумісництвом

З липня 2025 року Ярослав Мельник очолює дипмісію України в Бельгії.

Ярослав Мельник
Фото: president.gov.ua

Президент України Володимир Зеленський призначив надзвичайного і повноважного посла України в Королівстві Бельгія Ярослава Мельника надзвичайним і повноважним послом України у Великому Герцогстві Люксембург за сумісництвом.

Відповідний указ №344/2026 оприлюднили на сайті Офісу Президента України.

Фото: скріншот з сайту Офісу президента

Ярослав Мельник народився в містечку Дубровиця Рівненської області. З 1996 року по 2002 рік навчався в Інституті міжнародних відносин Київського Національного університету імені Тараса Шевченка. Здобув фах магістра міжнародних відносин та перекладача з англійської мови.

У 2012 році завершив навчання в Інституті післядипломної освіти Національного університету водного господарства та природокористування за спеціальністю економіста.

Працював перекладачем Державного підприємства «Універсальне агентство з продажу авіаперевезень» (Київ), менеджером АТЗТ «Перша міжнародна страхова група» (Київ), керівником департаменту майнового страхування ТДВ «Київське страхове товариство».

5 липня 2002 року склав Присягу державного службовця.

Раніше обіймав посаду керівника Департаменту державного протоколу та церемоніалу Офісу Президента України, а також був Надзвичайним і Повноважним Послом України в Італійській Республіці у 2020–2025 роках.

У 2021–2025 роках він також виконував обов’язки Постійного представника України при Продовольчій та сільськогосподарській організації ООН.

З 21 липня 2025 року Ярослав Мельник очолює дипломатичну місію України в Бельгії.

