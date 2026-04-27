Як схуднути без шкоди для здоров'я. Покрокова інструкція від дієтолога Станіслава Кравчука
Світ

МАГАТЕ отримало інформацію про удар дроном поблизу ЗАЕС

Агентство заявило, що розслідуватиме інцидент. 

Фото: EPA/UPG

МАГАТЕ отримало повідомлення від окупованої Росією Запорізької АЕС про те, що вранці поблизу майданчика внаслідок дронової атаки загинув водій. Відповідне оголошення агентство опублікувало у X.

МАГАТЕ не написало, хто провів атаку. Гендиректор Рафаель Гроссі, що вчора мав зустріч із українським президентом у день роковин аварії на ЧАЕС, заявив про те, що будь-які удари біля АЕС несуть ядерну загрозу.  

"Команда МАГАТЕ на місці розслідуватиме інцидент і продовжить моніторити ситуацію", – йдеться у повідомленні. 

  • ЗАЕС залишається окупованою від початку повномасштабної війни в Україні. Станція не виробляє енергію і працює лише для забезпечення власних потреб, але там неодноразово ставалися блекаути.
  • Контроль Росії над ЗАЕС несе постійну загрозу, наголошувала українська влада.
  • У мирному плані, створеному за ініціативи США, ЗАЕС пропонують ділити порівну між трьома сторонами: Україною, Штатами та окупантами.
  • Росія неодноразово застосовувала зброю поблизу ЗАЕС, а також била по Чорнобильській атомній енергостанції. Внаслідок ударів саркофаг над ЧАЕС довелося ремонтувати. 
