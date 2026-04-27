МАГАТЕ отримало інформацію про удар дроном поблизу ЗАЕС

МАГАТЕ отримало повідомлення від окупованої Росією Запорізької АЕС про те, що вранці поблизу майданчика внаслідок дронової атаки загинув водій. Відповідне оголошення агентство опублікувало у X.

МАГАТЕ не написало, хто провів атаку. Гендиректор Рафаель Гроссі, що вчора мав зустріч із українським президентом у день роковин аварії на ЧАЕС, заявив про те, що будь-які удари біля АЕС несуть ядерну загрозу.

"Команда МАГАТЕ на місці розслідуватиме інцидент і продовжить моніторити ситуацію", – йдеться у повідомленні.