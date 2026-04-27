МАГАТЕ отримало інформацію про удар дроном поблизу ЗАЕС

МАГАТЕ отримало повідомлення від окупованої Росією Запорізької АЕС про те, що вранці поблизу майданчика внаслідок дронової атаки загинув водій. Відповідне оголошення агентство опублікувало у X.
МАГАТЕ не написало, хто провів атаку. Гендиректор Рафаель Гроссі, що вчора мав зустріч із українським президентом у день роковин аварії на ЧАЕС, заявив про те, що будь-які удари біля АЕС несуть ядерну загрозу.
"Команда МАГАТЕ на місці розслідуватиме інцидент і продовжить моніторити ситуацію", – йдеться у повідомленні.
- ЗАЕС залишається окупованою від початку повномасштабної війни в Україні. Станція не виробляє енергію і працює лише для забезпечення власних потреб, але там неодноразово ставалися блекаути.
- Контроль Росії над ЗАЕС несе постійну загрозу, наголошувала українська влада.
- У мирному плані, створеному за ініціативи США, ЗАЕС пропонують ділити порівну між трьома сторонами: Україною, Штатами та окупантами.
- Росія неодноразово застосовувала зброю поблизу ЗАЕС, а також била по Чорнобильській атомній енергостанції. Внаслідок ударів саркофаг над ЧАЕС довелося ремонтувати.