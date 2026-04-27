Росія та КНДР домовилися про нову оборонну угоду до 2031 року

Міністр оборони Росії та голова Державної думи відвідали Північну Корею вихідними, де вони домовилися про нову угоду про співпрацю в галузі оборони, яка діятиме до 2031 року.

Про це повідомляє DW з посилання на ЗМІ обох країн.

Москва та Пхеньян вже підписали угоду про взаємну оборону у 2024 році під час зустрічі Кім Чен Ина та президента Володимира Путіна в Пхеньяні у червні того ж року. Деталі нової угоди невідомі наразі.

Очільник російського міноборони Андрій Бєлоусов мав провести переговори з вищим керівництвом Північної Кореї та високопосадовцями військового рівня, а також взяти участь у “урочистих та пам'ятних заходах” у столиці.

“Ми готові підписати цього року план російсько-корейської військової співпраці на період 2027-2031 років”, – сказав він на переговорах, у яких також брав участь міністр оборони КНДР Но Кван Чхоль.

Бєлоусов також вручив військові нагороди північнокорейським військовослужбовцям, які воювали проти українських військ у прикордонному російському районі Курська.