У Києві призначено службове розслідування щодо стрільби по авто порушника, який тікав від групи оповіщення ТЦК
ВідеоУ Києві призначено службове розслідування щодо стрільби по авто порушника, який тікав від групи оповіщення ТЦК
У Дубаї заарештували ймовірного кримінального авторитета Деніела Кінагана з Ірландії
У Дубаї заарештували ймовірного кримінального авторитета Деніела Кінагана з Ірландії
Німеччина планує побудувати перший у світі термоядерний реактор, - Мерц
Німеччина планує побудувати перший у світі термоядерний реактор, - Мерц
Як схуднути без шкоди для здоров'я. Покрокова інструкція від дієтолога Станіслава Кравчука
Як схуднути без шкоди для здоров'я. Покрокова інструкція від дієтолога Станіслава Кравчука
Люба Морозова: «Те, що сьогодні називають “великим російським балетом”, — це покруч, який виріс на французькій основі»
Люба Морозова: «Те, що сьогодні називають “великим російським балетом”, — це покруч, який виріс на французькій основі»
В Африці 75-річного мільйонера зі США під час полювання на антилопу затоптала група слонів
В Африці 75-річного мільйонера зі США під час полювання на антилопу затоптала група слонів
Заступник начальника ГУР заявив, що Москва прагне захопити весь Донбас до вересня
Заступник начальника ГУР заявив, що Москва прагне захопити весь Донбас до вересня
Університетські лікарні рано чи пізно будуть обов’язковою вимогою для медичної освіти – Ляшко
Університетські лікарні рано чи пізно будуть обов’язковою вимогою для медичної освіти – Ляшко
​"Сором для всієї системи": голова МВС назвав ганебною поведінку поліцейських під час теракту в Києві
​"Сором для всієї системи": голова МВС назвав ганебною поведінку поліцейських під час теракту в Києві
ГоловнаСвіт

Росія та КНДР домовилися про нову оборонну угоду до 2031 року

Міністр оборони Росії Андрій Бєлоусов відвіли Північну Корею.

Росія та КНДР домовилися про нову оборонну угоду до 2031 року
Очільник КНДР Кім Чен Ин приймає російських політиків
Фото: EPA/UPG

Міністр оборони Росії та голова Державної думи відвідали Північну Корею вихідними, де вони домовилися про нову угоду про співпрацю в галузі оборони, яка діятиме до 2031 року.

Про це повідомляє DW з посилання на ЗМІ обох країн.

Москва та Пхеньян вже підписали угоду про взаємну оборону у 2024 році під час зустрічі Кім Чен Ина та президента Володимира Путіна в Пхеньяні у червні того ж року. Деталі нової угоди невідомі наразі.

Очільник російського міноборони Андрій Бєлоусов мав провести переговори з вищим керівництвом Північної Кореї та високопосадовцями військового рівня, а також взяти участь у “урочистих та пам'ятних заходах” у столиці. 

“Ми готові підписати цього року план російсько-корейської військової співпраці на період 2027-2031 років”, – сказав він на переговорах, у яких також брав участь міністр оборони КНДР Но Кван Чхоль.

Бєлоусов також вручив військові нагороди північнокорейським військовослужбовцям, які воювали проти українських військ у прикордонному російському районі Курська.

  • Торік у вересні Південна Корея підрахувала, що у війні Росії проти України загинуло до 2000 північнокорейських солдатів.
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies