З Італії екстрадують китайця, якого розшукують США за підозрою у хакерських атаках

Його підозрюють у викраденні досліджень щодо COVID-19 та здійсненні хакерських атак.

Уряд Італії ухвалив рішення про екстрадицію громадянина Китаю, якого розшукують Сполучені Штати за звинуваченнями у кібератаках.

Про це агенцію Bloomberg повідомили обізнані джерела.

Кабінет прем’єр-міністерки Джорджі Мелоні прийняв це рішення після того, як італійський суд цього місяця постановив, що Сюй Цзевея можна видати США.

Міністерство юстиції США підозрює його у викраденні досліджень щодо COVID-19 та здійсненні хакерських атак, стверджуючи, що він діяв за вказівкою уряду Китаю. Його затримали в Італії у 2025 році на запит Вашингтона.

Адвокат Сюя в Мілані заявив, що ще не отримував офіційного урядового указу про екстрадицію, і зазначив, що його клієнт наразі перебуває під вартою у в’язниці поблизу Павії.

За повідомленнями італійських ЗМІ, Сюй наполягає на своїй невинуватості.

Екстрадиція може сприяти зниженню напруженості між США та Італією. Відносини між Мелоні та президентом Дональдом Трампом останнім часом загострилися через різні позиції щодо війни з Іраном та інші політичні розбіжності.

З моменту приходу до влади наприкінці 2022 року Мелоні проводить складну політику балансування між Пекіном і Вашингтоном, зокрема у питаннях державних закупівель і стратегічних італійських компаній.

