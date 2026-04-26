Глава МЗС України засудив стрілянину під час вечері Асоціації кореспондентів при Білому домі

Глава МЗС України Андрій Сибіга засудив стрілянину на вечері Асоціації кореспондентів при Білому домі.

Про це повідомляє пресслужба МЗС України.

"Ми засуджуємо стрілянину на вечері Асоціації кореспондентів при Білому домі. Із полегшенням відзначаємо, що Президент США Дональд Трамп, віцепрезидент США Джей Ді Венс та інші учасники не постраждали.

Таке насильство не має жодного виправдання і не повинно мати місця в демократичному суспільстві", – наголосив глава української дипломатії.