ГоловнаСвіт

Аргентина прагне відновити переговори з Британією щодо суверенітету Фолклендських островів

Як відомо, через ці острови між Аргентиною та Британією навіть була короткотривала війна у 1982 році.

Міністр закордонних справ Аргентини Пабло Кірно
Фото: EPA/UPG

Уряд Аргентини в п’ятницю знову заявив про готовність відновити двосторонні переговори з Великою Британією щодо суперечки про суверенітет над Фолклендськими островами, які в Аргентині називають Мальвінами та давно вважають своєю територією, передає Reuters. 

Заява міністра закордонних справ Пабло Кірно стала відповіддю на коментарі речника прем’єр-міністра Великої Британії Кіра Стармера, який зазначив, що суверенітет над островами належить Британії. Це пролунало після витоку внутрішнього листа Пентагону, в якому пропонувалося переглянути позицію США щодо Фолклендів як можливу відповідь на позицію Лондона у війні з Іраном.

«Аргентинська Республіка вкотре заявляє про готовність відновити двосторонні переговори з Великою Британією, що дозволить знайти мирне й остаточне рішення суперечки про суверенітет і покласти край особливій колоніальній ситуації, в якій перебувають острови», — написав Кірно у соцмережі.

Нагадаємо, у 1982 році між Аргентиною та Британією відбувся короткий збройний конфлікт — Фолклендська війна — за контроль над Фолклендськими (Мальвінськими) островами в Південній Атлантиці: після висадки аргентинських військ у квітні Британія відправила експедиційні сили, відбулися бої на морі, в повітрі й на суші, і вже в червні британці повернули контроль над столицею Порт-Стенлі; війна тривала 74 дні й завершилася поразкою Аргентини, забравши життя близько 900 військових з обох сторін, після чого Лондон зберіг контроль над островами, а суперечка про суверенітет лишається неврегульованою.

Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies