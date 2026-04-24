Російський підприємець Юрій Шамара s його донька Анастасія намагалися придбати гольф-клуб Grange-over-Sands у Великобританії поблизу ядерного об'єкта, що викликало серйозне занепокоєння органів національної безпеки, пише Financial Times.

Об'єкт розташований безпосередньо біля залізничної колії, яка є єдиним транспортним сполученням для суднобудівного заводу BAE Systems, де виготовляють атомні підводні човни, та найбільшого сховища ядерних відходів. Угода зірвалася цього тижня після втручання урядовців та розслідування видання FT.

Шамара раніше володів Ільським нафтопереробним заводом поблизу Криму, який після початку повномасштабного вторгнення Росії став ключовим постачальником пального для російських військ. Через це завод неодноразово атакували українські дрони. Спершу бізнесмен планував оформити покупку на себе, але згодом угоду переписали на його 22-річну доньку. Пропозиція складала 800 тисяч фунтів стерлінгів, що мало врятувати клуб від банкрутства.

Участь Шамари у проєкті Grange-over-Sands відбулася на запрошення Ніка Тейлора, сина експрезидента клубу, який заявив, що до нього звернувся представник клубу із пропозицією залучити інвестора.

Тейлор працює директором гольф-академії у гольф-клубі «Раєво» під Москвою, засновники та власники якого Євген та Сергій Михайлови потрапили під українські санкції. До 2023 року він був директором з гольфу у «Сколковому», московському гольф-клубі Романа Абрамовича.

Тейлор мав стати співдиректором операційної компанії, створеної для управління Grange-over-Sands за нових власників. Він заявив, що відмовився від покупки, тому що «відчував би себе небажаним гостем».

У гольф-клубі заявили, що вони «були обізнані про делікатність питання, пов'язаного з пропонованою покупкою, і очікували подальших офіційних вказівок від підрозділу із забезпечення безпеки інвестицій».

Міністерство оборони і уряд вбачають у цьому спробу реалізації характерної для Кремля стратегії — скуповування землі поблизу критичної інфраструктури в Європі. Схожі випадки вже фіксували у Норвегії та Швеції. Особливу небезпеку становив той факт, що стан гольф-поля раніше вже призводив до аварій на залізниці: через прорив дренажної труби на полі потяг зійшов з рейок, а залізницю закривали на місяць.

Після запитів журналістів та звернень місцевого депутата до МЗС щодо дотримання санкційного режиму, покупці відкликали свою пропозицію. Представники Шамари заявили, що він нібито не знав про близькість до стратегічних об'єктів і просто хотів підтримати місцевий спорт. Водночас британські спецслужби наголошують, що подібні «непомітні» інвестиції є частиною асиметричної загрози з боку Москви, спрямованої на підрив безпеки країн Заходу.