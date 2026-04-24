ЗМІ: США та Іран готуються до нового раунду переговорів у Пакистані

США та арабські країни розпочали таємні переговори з Іраном

США та Іран повернуться до переговорів у Пакистані. Міністр закордонних справ Ірану Аббас Арагчі повинен прибути до Ісламабада сьогодні ввечері, пише Sky News.

Як повідомили джерела в Ірані, міністр закордонних справ Аббас Арагчі має прибути до Ісламабада вже сьогодні ввечері. Він перебуватиме у супроводі невеликої делегації.

Як відомо, американська група, відповідальна за логістику та безпеку, вже перебуває в Ісламабаді для підготовки зустрічей.

За інформацією Sky News, другий раунд переговорів між США та Іраном може відбутися після консультацій із пакистанською стороною, яка виконує роль посередника.

Також зазначається, що напередодні Аббас Арагчі провів розмову з міністром закордонних справ Пакистану та головнокомандувачем збройних сил країни.