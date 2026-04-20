Іран не планує брати участь у новому раунді переговорів із США. Такі плани оголосили після того, як США захопили судно під іранським прапором.
Заяву речника речника міністерства закордонних справ Ірану Есмаїла Багаї цитує Al Jazeera.
Він заявив, що іранська делегація не братиме участі у запланованих переговорах в Ісламабаді, бо США порушили режим припинення вогню з моменту його початку.
Речник додав, що також у Тегерані не забули про атаки США на Іран під час попередніх дипломатичних переговорів.
Рішення Ірану оприлюднили через кілька годин після того, як президент США Дональд Трамп оголосив про відправку своєї команди до Ісламабаду для можливих переговорів з Іраном.
Тим часом Пакистан посилює безпеку в Ісламабаді перед можливими переговорами, блокуючи деякі частини міста та розгортаючи 20 000 співробітників служби безпеки.
- 8 квітня Іран і США домовилися про двотижневе перемир'я в збройному протоистоянні, що почалося як операція Штатів і Ізраїлю проти іранських сил.
- Іран відмовився повністю відкривати протоку, а США заявили, що тепер блокуватимуть усі його порти й перехоплюватимуть судна, що прямують до них або з них. Згідно з американськими даними, 90 % іранського експорту покладаються на морські шляхи, тож перекриття портів стало б відчутним важелем тиску, аби змусити Іран виконувати вимоги.
- Зрештою 17 квітня Іран оголосив про відкриття протоки для всіх комерційних суден. Ціни на нафту після цього знизилися. Але 18 квітня Іран поновив блокування, бо США не зняли блокаду портів.
- 20 квітня вартість нафти знову зросла.
- Попередній раунд переговорів між США та Іраном результатів не приніс. Наступний етап мав пройти у Пакистані, і американську переговорну групу повинен був очолити віцепрезидент США Джей Ді Венс.