Іран не планує брати участь у новому раунді переговорів із США. Такі плани оголосили після того, як США захопили судно під іранським прапором.

Заяву речника речника міністерства закордонних справ Ірану Есмаїла Багаї цитує Al Jazeera.

Він заявив, що іранська делегація не братиме участі у запланованих переговорах в Ісламабаді, бо США порушили режим припинення вогню з моменту його початку.

Речник додав, що також у Тегерані не забули про атаки США на Іран під час попередніх дипломатичних переговорів.

Рішення Ірану оприлюднили через кілька годин після того, як президент США Дональд Трамп оголосив про відправку своєї команди до Ісламабаду для можливих переговорів з Іраном.

Тим часом Пакистан посилює безпеку в Ісламабаді перед можливими переговорами, блокуючи деякі частини міста та розгортаючи 20 000 співробітників служби безпеки.