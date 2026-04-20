У Латвії обмежили доступ ще до десяти сайтів із російською пропагандою

На цих ресурсах публікували підтримку російських військових та позитивне ставлення до Росії.

У Латвії Національна рада з електронних ЗМІ (NEPLP) обмежила доступ ще до десяти інтернет-ресурсів, які розповсюджують російську пропаганду.

Про це пише Delfi.

Доступ обмежений до сайтів: pobedarf ru, vgoroden ru, orda-info online, baikal-daily ru, newsomsk ru, gubdaily ru, gorvesti ru, volgadmin ru, parmanews ru та pulse19 ru.

Зазначається, що Нацрада отримала інформацію від компетентного державного органу про те, що на цих сайтах загалом поширюється одностороння та тенденційна інформація про війну Росії в Україні, мобілізується інформаційна та громадська підтримка російських військових, що воюють в Україні, а також формується почуття належності та позитивне спільне ставлення до Росії.

У Нацраді вважають, що це може негативно вплинути на згуртованість латвійського суспільства, міжетнічні відносини, розуміння цінностей, приналежність мешканців Латвії до єдиного інформаційного простору, а також на солідарність та підтримку Латвією України у питаннях її незалежності, суверенітету та території.

Аналогічні рішення про обмеження доступу до порталів, які розповсюджують російську пропаганду, NEPLP ухвалював і раніше.