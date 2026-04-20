Морські піхотинці США захопили судно під прапором Ірану

Американські військові стверджують, що озвучували попередження протягом шести годин, а операцію почали через відсутність реагування. 

Американський Центком озвучив деталі затримання вантажного судна Touska, що йшло під прапором Ірану. Морські піхотинці висадилися з корабля USS Tripoli на гелікоптері і спустилися на мотузці на корабель Touska 19 квітня.

До цього вони протягом шести годин озвучували цьому судну попередження. Після того, як воно не відреагувало, американці провели висадку, пролетівши над Аравійським морем.

Ракетний есмінець USS Spruance відключив двигунну установку Touska. 

Іран, коментуючи захоплення судна, обіцяв заходи в відповідь. Тегеран вважає це порушенням режиму припинення вогню. 

Речник іранської військової штаб-квартири Хатам аль-Анбія сказав, що США відкрили вогонь по іранському комерційному судну в Оманській затоці, вивели з ладу його систему навігації і провели висадку. 

8 квітня Іран і США домовилися про двотижневе перемир'я в збройному протоистоянні, що почалося як операція Штатів і Ізраїлю проти іранських сил. Іран відмовився повністю відкривати протоку, а США заявили, що тепер блокуватимуть усі його порти й перехоплюватимуть судна, що прямують до них або з них. Згідно з американськими даними, 90 % іранського експорту покладаються на морські шляхи, тож перекриття портів стало б відчутним важелем тиску, аби змусити Іран виконувати вимоги. 

Зрештою 17 квітня Іран оголосив про відкриття протоки для всіх комерційних суден. Ціни на нафту після цього знизилися. Але 18 квітня Іран поновив блокування, бо США не зняли блокаду портів. 

20 квітня вартість нафти знову зросла. 

