В рамках Великоднього обміну до України вдалось повернути 12 «азовців»
В рамках Великоднього обміну до України вдалось повернути 12 «азовців»
Вироблену сонячними електростанціями зайву електрику будуть накопичувати
ЕксклюзивВироблену сонячними електростанціями зайву електрику будуть накопичувати
«Люди кремують померлих і тримають коробочку в себе — не знають, де ховати. Бо переїжджають не один раз з різних причин»
«Люди кремують померлих і тримають коробочку в себе — не знають, де ховати. Бо переїжджають не один раз з різних причин»
Філіппіни підтвердили використання ціаніду китайськими човнами
Філіппіни підтвердили використання ціаніду китайськими човнами
Доньку Чернишова хрестив архімандрит УПЦ (МП), який був особистим духівником родини Медведчука
ЕксклюзивДоньку Чернишова хрестив архімандрит УПЦ (МП), який був особистим духівником родини Медведчука
Відбувся великодній обмін полоненими. Додому повернулися майже 200 українців (доповнено)
ФотоВідбувся великодній обмін полоненими. Додому повернулися майже 200 українців (доповнено)
ЗМІ: Інтерпол затримав у Австрії ексзаступника мера Львова, обвинуваченого в розкраданні естонської допомоги
ЗМІ: Інтерпол затримав у Австрії ексзаступника мера Львова, обвинуваченого в розкраданні естонської допомоги
400 колаборантів публічно заявили про своє бажання виїхати до Росії, – Координаційний штаб
400 колаборантів публічно заявили про своє бажання виїхати до Росії, – Координаційний штаб
Очільник «Укренерго» заявив, що в майбутньому в Україні не буде потреби в великих ТЕС
ЕксклюзивОчільник «Укренерго» заявив, що в майбутньому в Україні не буде потреби в великих ТЕС
У Росії заявили, що ліквідували пожежу у терміналі Туапсе, спричинену атакою

Цю пожежу ліквідовували 49 одиниць техніки. 

У Росії заявили, що ліквідували пожежу у терміналі Туапсе, спричинену атакою
атака дронів на Туапсе, ілюстративне фото
Фото: Exilenova+

У Росії заявили, що пожежу на морському терміналі в чорноморському порту Туапсе загасили через чотири дні після атаки українського безпілотника.

Про це пише Bloomberg. 

Росія не оголосила про рівень збитків, але в операції з гасіння пожежі брали участь понад 150 осіб та 49 одиниць техніки.

За даними джерел LB.ua, унаслідок удару пошкоджено глибоководні нафтоналивні стендери, трубопровідну інфраструктуру, а також ємності резервуарного парку морського термінала і Туапсинського НПЗ. Після влучань зафіксовано сильну пожежу. Додатково була уражена багатофункціональна радіолокаційна станція 50Н6Е. 

Туапсе є важливим експортним центром для російської нафтової промисловості, де розташований нафтопереробний завод ПАТ «Роснефть » потужністю 240 000 барелів на день та термінал, здатний завантажувати 17 мільйонів тонн палива на рік. 

Україна останніми тижнями посилила атаки на російську енергетичну інфраструктуру, намагаючись порушити постачання палива та скоротити експортні доходи. Повторні удари призвели до того, що обсяги роботи російських нафтопереробних заводів досягли найнижчого рівня з початку війни у 2022 році.

