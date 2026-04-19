У Росії заявили, що ліквідували пожежу у терміналі Туапсе, спричинену атакою

У Росії заявили, що пожежу на морському терміналі в чорноморському порту Туапсе загасили через чотири дні після атаки українського безпілотника.

Про це пише Bloomberg.

Росія не оголосила про рівень збитків, але в операції з гасіння пожежі брали участь понад 150 осіб та 49 одиниць техніки.

За даними джерел LB.ua, унаслідок удару пошкоджено глибоководні нафтоналивні стендери, трубопровідну інфраструктуру, а також ємності резервуарного парку морського термінала і Туапсинського НПЗ. Після влучань зафіксовано сильну пожежу. Додатково була уражена багатофункціональна радіолокаційна станція 50Н6Е.

Туапсе є важливим експортним центром для російської нафтової промисловості, де розташований нафтопереробний завод ПАТ «Роснефть » потужністю 240 000 барелів на день та термінал, здатний завантажувати 17 мільйонів тонн палива на рік.

Україна останніми тижнями посилила атаки на російську енергетичну інфраструктуру, намагаючись порушити постачання палива та скоротити експортні доходи. Повторні удари призвели до того, що обсяги роботи російських нафтопереробних заводів досягли найнижчого рівня з початку війни у 2022 році.