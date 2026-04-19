CENTCOM: США фактично заблокували морську торгівлю Ірану

Центральне командування США на Близькому Сході (CENTCOM) заявило про повне блокування морської торгівлі Ірану у результаті американської блокади.

За інформацією командування, наразі триває активне блокування морського трафіку, що входить до іранських портів і виходить з них. У відомстві підкреслюють, що приблизно 90% економіки Ірану залежить саме від міжнародної морської торгівлі, що робить такі дії критично важливими.

З початку операції вже щонайменше 23 судна були змушені виконати вимоги американських військових – розвернутися та повернутися назад до іранських берегів.

У блокаді беруть участь понад десять кораблів ВМС США: авіаносець, великі десантні кораблі з морською піхотою і ракетні есмінці.

Окрім цього, для контролю над ситуацією в районі Ормузької протоки та прилеглих водах розгорнуто ударні вертольоти AH-64 Apache, оснащені ракетами класу "повітря-земля" AGM-114 Hellfire.

Метою операції є забезпечення повного контролю над пересуванням танкерів, пов’язаних з Іраном, зокрема тих, що транспортують нафту.