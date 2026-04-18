Україна закликала США відновити санкції проти російської нафти.

Про це написала посол України у США Ольга Стефанішина.

“Росії не можна дозволити отримувати вигоду з дій її союзника Ірану. Ми закликаємо адміністрацію США відновити санкції проти російської нафти та нафтопродуктів. У наших спільних інтересах — обмежити фінансування, яке Росія використовує для атак на Україну та підтримки противників США”, — написала Стефанішина.

Вона зазначила, що нові проблеми у світі не змусять себе довго чекати, якщо Росія побачить, що дестабілізація та розпалювання війни приносять вигоду.

“Примітно, що російський представник уже назвав нафтове виключення “співпрацею”, — зауважила Стефанішина.