Ердоган: Туреччина готова сприяти прямим переговорам Україна-Росія та зустрічі лідерів

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що його країна готова сприяти прямим переговорам між Україною та РФ.
Про це президент Туреччини заявив у своїй промові на 5-му Анталійському дипломатичному форумі.
Йдеться і про можливу зустріч на рівні лідерів України і Росії, за умови "готовності обох сторін".
Ердоган також висловив жаль з приводу руйнувань та втрат життів, спричинених війною в Україні.
"Ми все ще віримо, що війна закінчиться завдяки переговорному процесу, в якому сторони будуть справедливо та рівно представлені", – сказав Ердоган.
- Раніше, очільник українського МЗС Андрій Сибіга заявив, що очікує від Ердогана допомоги в організації зустрічі Путіна та Зеленського у Туреччині. Цей меседж був переданий турецькій стороні під час нещодавнього візиту Зеленського.