Ердоган: Туреччина готова сприяти прямим переговорам Україна-Росія та зустрічі лідерів

Президент Туреччини висловив співчуття внаслідок руйнувань та жертв в Україні.

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що його країна готова сприяти прямим переговорам між Україною та РФ.

Про це президент Туреччини заявив у своїй промові на 5-му Анталійському дипломатичному форумі.

Йдеться і про можливу зустріч на рівні лідерів України і Росії, за умови "готовності обох сторін".

 Ердоган також висловив жаль з приводу руйнувань та втрат життів, спричинених війною в Україні.

"Ми все ще віримо, що війна закінчиться завдяки переговорному процесу, в якому сторони будуть справедливо та рівно представлені", – сказав Ердоган.

  • Раніше, очільник українського МЗС Андрій Сибіга заявив, що очікує від Ердогана допомоги в організації зустрічі Путіна та Зеленського у Туреччині. Цей меседж був переданий турецькій стороні під час нещодавнього візиту Зеленського.
﻿
