Австрія приєднується до створення Спецтрибуналу проти злочинів РФ

Таким чином до Спецтрибуналу приєдналося вже 20 країн.

Австрія офіційно повідомила Раду Європи про свою готовність приєднатися до Розширеної часткової угоди щодо Комітету управління Спеціального трибуналу проти злочинів РФ.

Про це у соцмережі Х написав глава українського МЗС Андрій Сибіга.

«Я вдячний Австрії та моєму колезі Бенедикту Майнлю-Райзінгеру за те, що вони вкотре доводять: нейтралітет не означає байдужість. Навпаки, відповідальність є ключовою для забезпечення тривалого миру на нашому континенті», – йдеться у повідомленні.

Рішення Австрії збільшує загальну кількість країн, готових долучитися до Трибуналу, до 20, включно з 19 державами-членами Ради Європи.

Сибіга зазначив, що кожен новий учасник підтверджує очевидне: справедливість за злочин агресії проти України є неминучою.

«Ця історична ініціатива щодо притягнення до відповідальності зміцнює наші позиції та глобальну повагу до міжнародного права», – написав він.