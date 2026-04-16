В рамках Великоднього обміну до України вдалось повернути 12 «азовців»
В рамках Великоднього обміну до України вдалось повернути 12 «азовців»
ГоловнаПолітика

Австрія приєднується до створення Спецтрибуналу проти злочинів РФ

Таким чином до Спецтрибуналу приєдналося вже 20 країн. 

Очільник МЗС Андрій Сибіга
Фото: МЗС

Австрія офіційно повідомила Раду Європи про свою готовність приєднатися до Розширеної часткової угоди щодо Комітету управління Спеціального трибуналу проти злочинів РФ. 

Про це у соцмережі Х написав глава українського МЗС Андрій Сибіга.

«Я вдячний Австрії та моєму колезі Бенедикту Майнлю-Райзінгеру за те, що вони вкотре доводять: нейтралітет не означає байдужість. Навпаки, відповідальність є ключовою для забезпечення тривалого миру на нашому континенті», – йдеться у повідомленні. 

Рішення Австрії збільшує загальну кількість країн, готових долучитися до Трибуналу, до 20, включно з 19 державами-членами Ради Європи.

Сибіга зазначив, що кожен новий учасник підтверджує очевидне: справедливість за злочин агресії проти України є неминучою. 

«Ця історична ініціатива щодо притягнення до відповідальності зміцнює наші позиції та глобальну повагу до міжнародного права», – написав він. 

  • У січні цього року Європейський Союз та Рада Європи підписали угоду про фінансування Передової групи (Advance Team) для створення Спеціального трибуналу щодо злочину агресії проти України.
  • Торік у липні Верховна Рада ратифікувала угоду з Радою Європи про створення Спеціального трибуналу стосовно злочину агресії проти України.
  • Раніше - у червні - Україна і Рада Європи підписали угоду про створення спецтрибуналу, що дозволить притягнути до відповідальності винних у злочині агресії проти України. Так званий імунітет для трійки – президента, прем'єра і глав МЗС – не передбачений.
  • У Давосі 22 січня цього року Володимир Зеленський поскаржився, що диктатора Венесуели Мадуро схопили і поставили перед судом, а Путіна – ні. Крім того, Європа досі навіть не домовилась про місце для трибуналу з персоналом і фактичною роботою.
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies