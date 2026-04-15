Зеленський розповів про результати "Рамштайну" для України

Володимир Зеленський оголосив результати нової зустрічі у форматі «Рамштайну» після доповіді міністра оборони України Михайла Федорова.
"Партнери на «Рамштайні» відзначили сильні позиції України на полі бою – вдячний за це кожній нашій бойовій бригаді. Є й чітке розуміння наших потреб у ППО та у спільному виробництві зброї. Головне, щоб кожне зобовʼязання, про яке оголошується, повноцінно та вчасно виконувалось. Коли забезпечення нашого захисту достатнє, у Росії немає можливості реально досягти своїх окупаційних цілей", - йдеться в заяві Президента.
- Підтверджено рішення про нові внески в програму PURL від п’яти партнерів.
- Німеччина продовжує спільну роботу щодо ППО та спроможностей українських дипстрайків.
- Британія продовжує роботу для постачання необхідних дронів.
- Норвегія виділяє більш ніж 500 мільйонів доларів на забезпечення бригад дронами, а також 150 мільйонів доларів на посилення нашої логістики.
- Нідерланди – більше 200 мільйонів євро на безпілотники.
- Іспанія виявила готовність працювати в рамках європейської програми SAFE, яка дозволить масштабувати спільні оборонні спроможності.
- Канада посилює визначені оборонні напрямки.
- Бельгія спрямує додаткові кошти на постачання снарядів та посилення нашої ППО.
- Литва та Естонія - внески в програму PURL.