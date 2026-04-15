Зеленський розповів про результати "Рамштайну" для України

Володимир Зеленський оголосив результати нової зустрічі у форматі «Рамштайну» після доповіді міністра оборони України Михайла Федорова.

"Партнери на «Рамштайні» відзначили сильні позиції України на полі бою – вдячний за це кожній нашій бойовій бригаді. Є й чітке розуміння наших потреб у ППО та у спільному виробництві зброї. Головне, щоб кожне зобовʼязання, про яке оголошується, повноцінно та вчасно виконувалось. Коли забезпечення нашого захисту достатнє, у Росії немає можливості реально досягти своїх окупаційних цілей", - йдеться в заяві Президента.

Підтверджено рішення про нові внески в програму PURL від п’яти партнерів.

Німеччина продовжує спільну роботу щодо ППО та спроможностей українських дипстрайків.

Британія продовжує роботу для постачання необхідних дронів.

Норвегія виділяє більш ніж 500 мільйонів доларів на забезпечення бригад дронами, а також 150 мільйонів доларів на посилення нашої логістики.

Нідерланди – більше 200 мільйонів євро на безпілотники.

Іспанія виявила готовність працювати в рамках європейської програми SAFE, яка дозволить масштабувати спільні оборонні спроможності.

Канада посилює визначені оборонні напрямки.

Бельгія спрямує додаткові кошти на постачання снарядів та посилення нашої ППО.