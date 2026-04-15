У Костянтинівській громаді на Донеччині досі залишаються близько 2,5 тисячі мешканців, однак у місто потрапити неможливо через постійну загрозу російських дронів.

Про це повідомив начальник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

"Зараз там, у Костянтинівській громаді, знаходиться ще 2,5 тисячі людей, і заїхати до них майже неможливо, тому що ворог обстрілює всі під’їзні шляхи", каже Філашкін та додає, що ситуація в місті залишається найскладнішою в регіоні.

Начальник ОВА пояснив, що доставити гуманітарну допомогу, воду та медикаменти можуть лише українські військові: "наші захисники — тільки вони можуть вивезти тих людей, які бажають евакуюватися".

Водночас ні поліція, ні представники органів влади наразі не можуть потрапити до міста через надзвичайно високий рівень небезпеки. Єдиний варіант — пересування пішки, однак міто перебуває під постійним контролем ворожих дронів.