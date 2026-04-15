Росіяни понад 20 разів атакували райони Дніпропетровщини

Під обстрілами РФ опинилися Нікопольщина та Синельниківщина.

Упродовж дня 15 квітня російські війська понад 20 разів атакували Нікопольський та Синельниківський райони Дніпропетровщини безпілотниками.

Про це повідомляє очільник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа.

На Нікопольщині під ударом були Нікополь, Марганецька, Покровська, Червоногригорівська, Мирівська громади. Пошкоджена адмінбудівля та агрофірма.

У Покровській громаді, що на Синельниківщині, горіли приватний будинок та гараж.

Ніхто не постраждав.